Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве

"(Это. — Прим. ред.) подтверждает единство подходов двух наших братских государств в оценке подвига советского народа, солдат Великой Отечественной войны", — сказал дипломат.

Он также выразил благодарность белорусскому лидеру за готовность принять участие в торжествах. По словам дипломата, это еще один пример "глубинных исторических отношений, той стратегии сотрудничества" Москвы и Минска, которой "не могут помешать никакие споры хозяйствующих субъектов, какие-то вопросы друг к другу".