МИНСК, 17 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве, который состоится 24 июня, сообщил посол России в республике Дмитрий Мезенцев.
"(Это. — Прим. ред.) подтверждает единство подходов двух наших братских государств в оценке подвига советского народа, солдат Великой Отечественной войны", — сказал дипломат.
Он также выразил благодарность белорусскому лидеру за готовность принять участие в торжествах. По словам дипломата, это еще один пример "глубинных исторических отношений, той стратегии сотрудничества" Москвы и Минска, которой "не могут помешать никакие споры хозяйствующих субъектов, какие-то вопросы друг к другу".
На этой неделе в Россию прибыли военные из 12 стран — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Вместе с российскими коллегами они пройдут маршем по Красной площади.
Весной Владимир Путин принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. Девятого мая прошли только авиационные части и салюты. Позже для полноценного празднования была выбрана дата 24 июня.
Как ожидается, в параде примут участие более 13 тысяч военных, задействуют 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, в том числе новейшие боевые машины поддержки танков "Терминатор", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-СМ", танки Т-90М и "Армата", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2", С-400, а также 75 самолетов и вертолетов. Кроме того, зрители увидят некоторые элементы исторического парада 24 июня 1945 года.