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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200617/1573059075.html
Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве, который состоится 24 июня, сообщил посол России в республике Дмитрий... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:52
т-90м
армата
с-400 «триумф»
владимир путин
армения
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
75 лет великой победы
москва
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https://ria.ru/20200616/1573021939.html
https://ria.ru/20200617/1573034939.html
Вот там его и арестовать и отправить на принудительное лечение.
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На фиг он нужен в России. Истерик и предатель.....
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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т-90м, армата, с-400 «триумф», владимир путин, армения, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, москва, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве

13:17 17.06.2020 (обновлено: 14:52 17.06.2020)
22300
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 17 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве, который состоится 24 июня, сообщил посол России в республике Дмитрий Мезенцев.
"(Это. — Прим. ред.) подтверждает единство подходов двух наших братских государств в оценке подвига советского народа, солдат Великой Отечественной войны", — сказал дипломат.
Он также выразил благодарность белорусскому лидеру за готовность принять участие в торжествах. По словам дипломата, это еще один пример "глубинных исторических отношений, той стратегии сотрудничества" Москвы и Минска, которой "не могут помешать никакие споры хозяйствующих субъектов, какие-то вопросы друг к другу".
На этой неделе в Россию прибыли военные из 12 стран — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Вместе с российскими коллегами они пройдут маршем по Красной площади.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 18:30Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве
Весной Владимир Путин принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. Девятого мая прошли только авиационные части и салюты. Позже для полноценного празднования была выбрана дата 24 июня.
Как ожидается, в параде примут участие более 13 тысяч военных, задействуют 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, в том числе новейшие боевые машины поддержки танков "Терминатор", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-СМ", танки Т-90М и "Армата", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2", С-400, а также 75 самолетов и вертолетов. Кроме того, зрители увидят некоторые элементы исторического парада 24 июня 1945 года.
Парадные расчеты военнослужащих на репетиции военного парада на Красной площади
01:3075 лет Великой Победы
На Красной площади пройдет первая ночная репетиция парада Победы
193171141043
Обсудить 24
75 лет Великой ПобедыТ-90МАрматаС-400 «Триумф»Владимир ПутинАрменияДмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоМоскваМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вот там его и арестовать и отправить на принудительное лечение.
17 июня, 13:37
Max Giz
39900033
На фиг он нужен в России. Истерик и предатель.....
17 июня, 13:57
Арсений Новиков
32301130
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