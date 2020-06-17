Путин в среду встретится с главой "Росатома"

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Одно из совещаний у него будет с Лихачевым, с главой Росатома. Традиционный такой доклад президенту, многогранная деятельность госкорпорации - это и внутренние инвестиционные программы, и атомная генерация, это и реализация международных проектов... всемирно известных, инновационная деятельность и так далее", - сказал Песков журналистам.
В минувшем году в России на Чукотке дала первый ток уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов", ее ввод в промышленную эксплуатацию состоялся в конце мая нынешнего года. В 2019 году в РФ был досрочно введен в промышленную эксплуатацию энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2.
В 2019 году АЭС в России выработали 208,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что стало очередным рекордом для российской атомной энергетики. Впервые в России освоено промышленное производство МОКС-топлива для реактора на быстрых нейтронах, и первая партия загружена в активную зону реактора БН-800 энергоблока №4 Белоярской АЭС. Запущен масштабный проект по созданию российского 100-кубитного квантового компьютера.
Что касается международной деятельности Росатома, в прошлом году подписаны семь межправительственных соглашений и 23 крупные межведомственные договоренности. В частности, заключены генеральные контракты на сооружение энергоблоков №№7,8 Тяньваньской АЭС и энергоблоков №№3,4 АЭС "Сюйдапу" в Китае. Осенью 2019 года официально началось строительство с участием России энергоблока №2 АЭС "Бушер" в Иране. Всего в портфеле зарубежных заказов Росатома на разных этапах реализации сейчас находятся проекты 36 блоков АЭС в разных странах.
В текущем году Росатом и дальневосточная верфь "Звезда" подписали контракт на строительство мощнейшего в мире атомного ледокола "Лидер". А в мае на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге заложен четвертый универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия".
В ближайшее время ожидается пуск реакторной установки энергоблока №1 Белорусской АЭС. Такое же событие в нынешнем году произойдет на энергоблоке №2 Ленинградской АЭС-2.