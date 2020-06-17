Прокуратура нашла нарушения безопасности в 14 авиакомпаниях

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Прокуратура нашла в 2019 году многочисленные нарушения безопасности эксплуатации самолетов, 14 авиакомпаний внедрили на 400 судах недопустимые изменения, говорится в докладе генпрокурора Игоря Краснова о состоянии законности и правопорядка за 2019 год, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Проведенными в прошлом году проверками вскрыты многочисленные случаи эксплуатации авиационной техники, не отвечающей установленным требованиям. Так, в нарушение положений статей 8 и 37 Воздушного кодекса Российской Федерации более чем на 400 воздушных судах 14 авиакомпаний внедрены главные и второстепенные изменения типовой конструкции без проведения необходимых исследований и сертификационных работ", - говорится в докладе.
Авиапредприятия изменяли перечни минимально необходимого исправного оборудования на воздушных судах, что существенно влияло на уровень безопасности полетов, отметил генпрокурор. Выявлены также факты проведения технического обслуживания неуполномоченными лицами, в отсутствие необходимого оборудования, несоблюдения сроков и объемов выполнения работ на воздушных судах.