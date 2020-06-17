Прокуратура нашла нарушения безопасности в 14 авиакомпаниях

Авиапредприятия изменяли перечни минимально необходимого исправного оборудования на воздушных судах, что существенно влияло на уровень безопасности полетов, отметил генпрокурор. Выявлены также факты проведения технического обслуживания неуполномоченными лицами, в отсутствие необходимого оборудования, несоблюдения сроков и объемов выполнения работ на воздушных судах.