Лавров назвал обвинения ВОЗ в бездействии безосновательными

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата"

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Обвинения в адрес Всемирной организации здравоохранения ( Обвинения в адрес Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) в бездействии в начале пандемии не имеют под собой оснований, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

Президент США Дональд Трамп 29 мая заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". Трамп ранее обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая

"Обвинения в адрес Всемирной организации здравоохранения в предвзятости, в попытке скрывать какие-то факты, обвинения в том, что не были приняты своевременно те или иные меры - мы этим обвинениям не видим фактических оснований. Считаем, что организация работала в полном соответствии со своим мандатом", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам онлайн-переговоров с главами внешнеполитических ведомств АСЕАН

Министр напомнил, что мандат утверждается странами-членами ВОЗ, а не секретариатом организации. "Не лишне вспомнить, что в начале пандемии во Всемирной организации здравоохранения был создан специальный пост координатора, отвечающего за эту работу. На этот пост была назначена в январе этого года гражданка США, и если вы посмотрите на национальный состав секретариата ВОЗ, то из 2300 сотрудников треть, около 700 человек, составляют страны Запада, прежде всего натовские страны, и из них ещё одну треть, более 150 человек составляют американские граждане", - отметил он.

Лавров уточнил, что при этом в секретариате ВОЗ работают около 35 россиян и 40 китайцев. "Поэтому, если обвинять ВОЗ в том, что она делает что-то не так, то наверное, это может быть связано с двумя причинами: либо государства принимают неправильные решения, но никто государства не критикует, а если это так, то, значит, секретариат не выполняет решения государств, и если это верно, то тогда нужно посмотреть, кто в секретариате отвечает за какое направление работы", - добавил министр.

"Но, по-моему, втягиваться в эту дискуссию абсолютно контрпродуктивно и где-то даже не очень прилично, потому что сейчас нужно не пытаться искать виноватых, а объединиться в борьбе с общей бедой", - заключил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.