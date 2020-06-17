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В Одессе упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет упал в Одессе, по предварительным данным, пострадали два человека, сообщила в среду пресс-служба областного управления национальной... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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одесса, в мире

В Одессе упал легкомоторный самолет

13:12 17.06.2020 (обновлено: 14:04 17.06.2020)
606
© Фото : полиция Одесской областиМесто падения легкомоторного самолета в Одессе
Место падения легкомоторного самолета в Одессе
© Фото : полиция Одесской области
КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Легкомоторный самолет упал в Одессе, по предварительным данным, пострадали два человека, сообщила в среду пресс-служба областного управления национальной полиции Украины.
"Полицейские устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия с легкомоторным самолетом в Малиновском районе Одессы. Он упал на Овидиопольской дороге. По предварительным данным, пострадали два человека", - говорится в сообщении.
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На месте происшествия работает полиция, обстоятельства устанавливаются, отметили в пресс-службе.
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