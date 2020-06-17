https://ria.ru/20200617/1573058876.html
В Одессе упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет упал в Одессе, по предварительным данным, пострадали два человека, сообщила в среду пресс-служба областного управления национальной... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:12
2020-06-17T14:04
одесса
в мире
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https://ria.ru/20200615/1572926999.html
1
одесса
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, в мире