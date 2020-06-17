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Правительство выделило субсидии на программу развития Псковской области
Правительство РФ выделило субсидии на индивидуальную программу социально-экономического развития Псковской области на 2020-2024 годы, соответствующее... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:11
псковская область
республика алтай
алтайский край
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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псковская область, республика алтай, алтайский край, экономика

Правительство выделило субсидии на программу развития Псковской области

13:11 17.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Правительство РФ выделило субсидии на индивидуальную программу социально-экономического развития Псковской области на 2020-2024 годы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Во вторник кабмин распределил субсидии на индивидуальные программы развития Алтая, Тывы, Карелии, Адыгеи и Калмыкии.
Год назад были определены 10 субъектов РФ с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. В этот перечень вошли: республики Алтай, Карелия, Тува и Марий Эл, Курганская и Псковская области, Адыгея, Алтайский край, Чувашия и Калмыкия. Они заняли наихудшие позиции в рейтинге Минэкономразвития, состоящем из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.
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