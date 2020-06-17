https://ria.ru/20200617/1573058622.html
В Южной Корее число заразившихся коронавирусом достигло 12 198
Южная Корея зарегистрировала 43 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12198, выздоровели 10774, скончались уже 279, сообщила... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:09
2020-06-17T13:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
кенгидо
южная корея
сеул
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, кенгидо, южная корея, сеул, в мире
СЕУЛ, 17 июн – РИА Новости. Южная Корея
зарегистрировала 43 новых случая COVID-19
за сутки, общее число инфицированных выросло до 12198, выздоровели 10774, скончались уже 279, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 278 погибших. С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. 28 мая суточный прирост больных достигал 79, а в последние три недели держится в коридоре 30-60 человек.
По данным KCDC на 00.00 среды (18.00 вторника мск), 31 из числа новых случаев имеет локальное происхождение, 12 завезены из-за границы. Географически по 13 случаев зафиксированы в Сеуле
и провинции Кёнгидо
, остальные по всей стране. Семь зараженных выявлены на карантинном досмотре.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 14 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 774, что составляет 88,3%. Число жертв достигло 279 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже 1,13 миллиона человек.
Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1371 случай завезли из-за границы, из них около 85% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 593 зараженных.
Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 277. Не менее 147 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 110 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе. В Сеуле уже 176 человек подхватили коронавирус на фирме сырья для биодобавок, а 67 человек – в спортзалах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.