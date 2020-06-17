Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573058622.html
В Южной Корее число заразившихся коронавирусом достигло 12 198
Южная Корея зарегистрировала 43 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12198, выздоровели 10774, скончались уже 279, сообщила... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
кенгидо
южная корея
сеул
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/77881/56/778815604_0:170:3035:1877_1400x0_80_0_0_1c7b4fcbb1f17036e330d18c6868328c.jpg
кенгидо
южная корея
сеул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/77881/56/778815604_0:170:3035:1877_1400x0_80_0_0_1c7b4fcbb1f17036e330d18c6868328c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/77881/56/778815604_152:0:2881:2047_1400x0_80_0_0_ff4e8ab3c058b560e9d74038bca06678.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/77881/56/778815604_493:0:2540:2047_1400x0_80_0_0_d452c7436049fa08157fe6f23d5fc802.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, кенгидо, южная корея, сеул, в мире

В Южной Корее число заразившихся коронавирусом достигло 12 198

13:09 17.06.2020
173
© РИА Новости / Алексей Жидаков / Перейти в фотобанкСеул
Сеул
© РИА Новости / Алексей Жидаков
Перейти в фотобанк
Сеул. Архивное фото
СЕУЛ, 17 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 43 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12198, выздоровели 10774, скончались уже 279, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 278 погибших. С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. 28 мая суточный прирост больных достигал 79, а в последние три недели держится в коридоре 30-60 человек.
По данным KCDC на 00.00 среды (18.00 вторника мск), 31 из числа новых случаев имеет локальное происхождение, 12 завезены из-за границы. Географически по 13 случаев зафиксированы в Сеуле и провинции Кёнгидо, остальные по всей стране. Семь зараженных выявлены на карантинном досмотре.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 14 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 774, что составляет 88,3%. Число жертв достигло 279 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже 1,13 миллиона человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1371 случай завезли из-за границы, из них около 85% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 593 зараженных.
Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 277. Не менее 147 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 110 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе. В Сеуле уже 176 человек подхватили коронавирус на фирме сырья для биодобавок, а 67 человек – в спортзалах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКенгидоЮжная КореяСеулВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
Лавров заявил, что ВОЗ нужно реформировать на основе фактов и опыта
Место падения легкомоторного самолета в Одессе
В Одессе упал легкомоторный самолет
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия призывает КНДР и Южную Корею к сдержанности, заявил Лавров
Груженый серой сухогруз снялся с мели под Астраханью
В Астраханской области сняли с мели сухогруз "Голден Роуз"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров назвал обвинения ВОЗ в бездействии безосновательными
Дом правительства РФ
Правительство выделило субсидии на программу развития Псковской области
Машина скорой помощи в Германии
СМИ: в Германии 11 человек пострадали при взрыве рядом с ж/д станцией
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
Число случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 56 тысяч
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 27 тысяч
Прокуратура
Прокуратура нашла нарушения безопасности в 14 авиакомпаниях
Медицинский работник
Россия готова делиться опытом реагирования на инфекционные заболевания
Вова, выходи!: сторонники партии блогера Шария требуют отставки Зеленского
Полицейские задержали несколько человек на акции в центре Киева
Панорама Пекина
Власти Пекина заявили, что новую вспышку COVID-19 выявили на раннем этапе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил усилия Индии и Китая по деэскалации ситуации на границе
Врач скорой помощи
Московские врачи осмотрели более трех тысяч пациентов в регионах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:35Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым объяснил позицию по компенсации
16:35В родильном отделении больницы в Перми выявили семь заболевших COVID-19
16:34Эксперт прокомментировал введение США новых санкций против Сирии
16:33Число умерших от COVID-19 в Сербии достигло 257
16:33Далай-лама считает убийство на основе религии немыслимым
16:32Житель Луганска пытался дать взятку сотруднику Генпрокуратуры ЛНР
16:27Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
16:24"Деловая Россия" назвала проблемы с уголовными делами против бизнеса
16:24Страны Евросоюза скоординируют открытие границ для России и других стран
16:20Далай-лама рассказал, что делает во время пандемии
16:18В Рязанской области церковь середины XIX века пострадала при пожаре
16:16Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
16:15Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
16:15На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане
16:14Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
16:12Раскрыт рецепт полезной окрошки
16:10Температура в Москве побила рекорд 1892 года
16:08Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
16:07Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
16:07СФ отметил необходимость контролировать меры по восстановлению экономики
Лента новостейМолния