Лавров заявил, что ВОЗ нужно реформировать на основе фактов и опыта

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Необходимо совершенствовать и реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), но делать это на основе фактов и опыта, получаемого в борьбе с новыми рисками и угрозами, а не чтобы сделать "политический месседж", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Да, конечно, можно совершенствовать ее (ВОЗ - ред.) работу, как можно совершенствовать деятельность любой структуры, будь она многосторонняя или национальная. В любой стране сейчас, включая те же Соединенные Штаты, ведут очень такой жесткий разговор о необходимости реформы правоохранительных органов", - заявил Лавров на пресс-конференции.
"Никто не совершенен... Поэтому совершенствование - да, реформирование - да, но реформирование на основе конкретных фактов, на основе опыта, который получаем все мы в борьбе с новыми неизведанными рисками и угрозами. А не реформирование ради того, чтобы сделать, как говорят, политический месседж", - подчеркнул министр.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения". Трамп ранее обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.
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