Лавров заявил, что ВОЗ нужно реформировать на основе фактов и опыта

"Никто не совершенен... Поэтому совершенствование - да, реформирование - да, но реформирование на основе конкретных фактов, на основе опыта, который получаем все мы в борьбе с новыми неизведанными рисками и угрозами. А не реформирование ради того, чтобы сделать, как говорят, политический месседж", - подчеркнул министр.