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Опубликовано видео задержания боевиков из банд Басаева и Хаттаба
Один из боевиков, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году, был задержан в строительном вагончике, следует из оперативного видео, опубликованного ФСБ... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:06
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ставропольский край
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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Кадры cпецоперации ФСБ по задержанию боевиков из банд Басаева и Хаттаба
Российские силовики задержали двух членов банд Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году, сообщает Центр общественных связей ФСБ России. Подчеркивается, что ФСБ РФ продолжает розыск всех соучастников вооруженного нападения бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в августе-сентябре 1999 года, в результате которого погибли более 280 и были ранены свыше 800 военнослужащих, правоохранителей и мирных граждан.
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РИА Новости
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край, происшествия

Опубликовано видео задержания боевиков из банд Басаева и Хаттаба

13:06 17.06.2020
6357
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Один из боевиков, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году, был задержан в строительном вагончике, следует из оперативного видео, опубликованного ФСБ России.
В среду ФСБ сообщила о задержании двух уроженцев Ставропольского края, в отношении которых собраны доказательства их соучастия в вооруженном нападении бандформирований под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в августе-сентябре 1999 года. Тогда погибли более 280 и были ранены свыше 800 военнослужащих, правоохранителей и мирных граждан.
На кадрах видеосъемки показано, как спецназовцы задерживают одного из боевиков в вагончике-бытовке, надевают на него наручники, а затем выводят на улицу и сажают в служебный автомобиль.
Задержаны двое ранее неизвестных членов банды Басаева - Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году
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