https://ria.ru/20200617/1573058233.html
Опубликовано видео задержания боевиков из банд Басаева и Хаттаба
Один из боевиков, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году, был задержан в строительном вагончике, следует из оперативного видео, опубликованного ФСБ... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:06
2020-06-17T13:06
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ставропольский край
происшествия
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3
ставропольский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры cпецоперации ФСБ по задержанию боевиков из банд Басаева и Хаттаба
Российские силовики задержали двух членов банд Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году, сообщает Центр общественных связей ФСБ России. Подчеркивается, что ФСБ РФ продолжает розыск всех соучастников вооруженного нападения бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в августе-сентябре 1999 года, в результате которого погибли более 280 и были ранены свыше 800 военнослужащих, правоохранителей и мирных граждан.
2020-06-17T13:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край, происшествия