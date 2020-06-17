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Лавров оценил усилия Индии и Китая по деэскалации ситуации на границе
Россия приветствует предпринимаемые Индией и Китаем усилия по деэскалации ситуации на границе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:06
юго-восточная азия
кашмир
сергей лавров
мид индии
мид кнр
китай
в мире
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353
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юго-восточная азия, кашмир, сергей лавров, мид индии, мид кнр, китай, в мире

Лавров оценил усилия Индии и Китая по деэскалации ситуации на границе

13:06 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия приветствует предпринимаемые Индией и Китаем усилия по деэскалации ситуации на границе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Уже было объявлено, что военные представители Индии и Китая вступили в контакт. Они обсуждают ситуацию, обсуждают меры по ее деэскалации, мы это приветствуем", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам специального совещания в формате видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросам реагирования на вызовы пандемии коронавируса.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
11:26
Премьер-министр Индии обсудит ситуацию в Ладакхе с представителями партий
Инцидент между китайскими и индийскими военными произошел вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. По версии китайских военных, вечером 15 июня в районе реки Галван на границе индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, были раненые и убитые. МИД Китая выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе. МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Вчера, 22:02
Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
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Юго-Восточная АзияКашмирСергей ЛавровМИД ИндииМИД КНРКитайВ мире
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