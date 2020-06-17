Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200617/1573057917.html
Официальный курс евро на четверг снизился на 66 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 66,05 копейки - до 78,3829 рубля, курс доллара - на 27,02 копейки, до 69,4822 рубля,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:02
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572441573_0:0:3242:1825_1400x0_80_0_0_a7ce656ac7b10480ce2a47fa2fe3385c.jpg
https://ria.ru/20200617/1573011249.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572441573_0:0:3242:1825_1400x0_80_0_0_a7ce656ac7b10480ce2a47fa2fe3385c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572441573_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_8f8fc06616f4dee162d19c90ce5be524.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572441573_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_b392288417d103a8cb6769070ac2792a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на четверг снизился на 66 копеек

13:02 17.06.2020
269
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЛюди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 66,05 копейки - до 78,3829 рубля, курс доллара - на 27,02 копейки, до 69,4822 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, уменьшилась по сравнению с показателем на среду на 44,59 копейки, составив 73,4875 рубля.
Знаки доллара на табло курса валют
08:00
В США предсказали крах доллара в следующем году
400001
Обсудить 1
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
Лавров: влияние США в Ливии в целях прекращения огня было бы позитивным
Полицейский
В России за год стали в 70 раз больше изымать активы чиновников
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
ГП проверит, не тратят ли авиакомпании госсредства на "золотые парашюты"
Врач скорой помощи
Московские врачи осмотрели более трех тысяч пациентов в регионах
Дом правительства РФ
Правительство выделило субсидии на программу развития Псковской области
Кадры cпецоперации ФСБ по задержанию боевиков из банд Басаева и Хаттаба
Опубликовано видео задержания боевиков из банд Басаева и Хаттаба
Игорь Краснов
Генпрокурор рассказал о работодателях, использовавших пандемию
Вова, выходи!: сторонники партии блогера Шария требуют отставки Зеленского
Полицейские задержали несколько человек на акции в центре Киева
Медицинский работник в больнице в Мадриде
Испания почтит память жертв эпидемии коронавируса 16 июля
Горничная застилает кровать в номере отеля Library в Москве
Эксперт рассказал, когда отели смогут вернуться к мартовским ценам
Южнокорейский певец Йохан (Yohan)
Звезда K-Pop Yohan умер в возрасте 28 лет
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
У чиновника в правительстве Оренбургской области выявили коронавирус
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил усилия Индии и Китая по деэскалации ситуации на границе
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не знает об идее отмены постановления о пакте Молотова-Риббентропа
Прохожие в защитных масках на улице Тегерана
В Иране за сутки умерли 120 пациентов с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:35В родильном отделении больницы в Перми выявили семь заболевших COVID-19
16:34Эксперт прокомментировал введение США новых санкций против Сирии
16:33Число умерших от COVID-19 в Сербии достигло 257
16:33Далай-лама считает убийство на основе религии немыслимым
16:32Житель Луганска пытался дать взятку сотруднику Генпрокуратуры ЛНР
16:27Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
16:24"Деловая Россия" назвала проблемы с уголовными делами против бизнеса
16:24Страны Евросоюза скоординируют открытие границ для России и других стран
16:20Далай-лама рассказал, что делает во время пандемии
16:18В Рязанской области церковь середины XIX века пострадала при пожаре
16:16Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
16:15Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
16:15На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане
16:14Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
16:12Раскрыт рецепт полезной окрошки
16:10Температура в Москве побила рекорд 1892 года
16:08Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
16:07Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
16:07СФ отметил необходимость контролировать меры по восстановлению экономики
16:05ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
Лента новостейМолния