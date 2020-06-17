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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573057870.html
У чиновника в правительстве Оренбургской области выявили коронавирус
Коронавирус обнаружен у сотрудника и охранника правительства Оренбургской области, служба охраны временно отстранена от работы, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:02
распространение нового коронавируса
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оренбургская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, оренбургская область, общество

У чиновника в правительстве Оренбургской области выявили коронавирус

13:02 17.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
УФА, 17 июн – РИА Новости. Коронавирус обнаружен у сотрудника и охранника правительства Оренбургской области, служба охраны временно отстранена от работы, сообщает оперштаб региона.
"По информации областного министерства здравоохранения у одного из сотрудников, работающего в здании №2 правительства области, выявлен COVID-19 без клинических проявлений. На прошлой неделе в связи с проявлением симптомов ОРВИ одного из охранников "Агропрома" отстранили от работы. Впоследствии ему поставили диагноз "коронавирусная инфекция", - сообщает оперштаб региона по коронавирусу.
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12 июня, 17:37Распространение нового коронавируса
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В сообщении отмечается, что противоэпидемические меры в здании правительства Оренбургской области проведены в соответствии с санитарными требованиями, на инфекцию обследовали всех сотрудников.
"Служба охраны в полном составе отстранена от работы на 14 дней. На это время охранять здание будет частное охранное предприятие", - говорится в сообщении.
По данным минздрава региона, в Оренбургской области на 17 июня зарегистрированы 22948 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 2150 человек выздоровели, 12 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Оренбургская областьОбщество
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