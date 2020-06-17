У чиновника в правительстве Оренбургской области выявили коронавирус

УФА, 17 июн – РИА Новости. Коронавирус обнаружен у сотрудника и охранника правительства Оренбургской области, служба охраны временно отстранена от работы, сообщает оперштаб региона.
"По информации областного министерства здравоохранения у одного из сотрудников, работающего в здании №2 правительства области, выявлен COVID-19 без клинических проявлений. На прошлой неделе в связи с проявлением симптомов ОРВИ одного из охранников "Агропрома" отстранили от работы. Впоследствии ему поставили диагноз "коронавирусная инфекция", - сообщает оперштаб региона по коронавирусу.
В сообщении отмечается, что противоэпидемические меры в здании правительства Оренбургской области проведены в соответствии с санитарными требованиями, на инфекцию обследовали всех сотрудников.
"Служба охраны в полном составе отстранена от работы на 14 дней. На это время охранять здание будет частное охранное предприятие", - говорится в сообщении.
По данным минздрава региона, в Оренбургской области на 17 июня зарегистрированы 22948 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 2150 человек выздоровели, 12 скончались.
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