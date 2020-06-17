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Лавров: влияние США в Ливии в целях прекращения огня было бы позитивным
Москва будет приветствовать, если США используют свое влияние в ливийском конфликте, чтобы поддержать усилия России и других стран, добивающихся немедленного... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:08
сергей лавров
ливия
турция
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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сергей лавров, ливия, турция, сша, в мире

Лавров: влияние США в Ливии в целях прекращения огня было бы позитивным

13:02 17.06.2020 (обновлено: 13:08 17.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Москва будет приветствовать, если США используют свое влияние в ливийском конфликте, чтобы поддержать усилия России и других стран, добивающихся немедленного прекращения огня в арабской республике, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее призвал США играть более активную роль в урегулировании ливийского кризиса.
"Если Соединенные Штаты смогут использовать свое влияние в ливийском конфликте, чтобы подкрепить усилия России и других внешних игроков, которые выступают за немедленное объявление прекращения огня, я думаю, это было бы весьма и весьма позитивно. Посмотрим", - сказал Лавров на пресс-конференции, комментируя это заявление.
Как подчеркнул Лавров, "любое конструктивное содействие преодолению кризиса – будь то в Ливии, Сирии или где-либо еще можно только приветствовать". Вместе с тем, министр признался, что не знает, "какие конкретно шаги Соединенные Штаты могут предпринять для продвижения ливийского урегулирования".
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"Они участвовали в Берлинской конференции, где также Россия была представлена на уровне президента Путина. Они подписались под резолюцией Совета Безопасности ООН, которая утвердила решение ливийской конференции. Они подчеркивают, что признают Правительство национального согласия (ПНС), которое находится в Триполи и которое является одной из сторон конфликта", - напомнил Лавров.
В Ливии продолжается противостояние между ПНС во главе с Файезом Сарраджем, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне.
В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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Сергей ЛавровЛивияТурцияСШАВ мире
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