https://ria.ru/20200617/1573057435.html
Роскачество рассказало о правилах цифровой безопасности при голосовании
Роскачество в период голосования по поправкам в Конституцию России рекомендует соблюдать несколько простых правил, которые позволят не стать жертвой мошенников, РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:56
2020-06-17T12:56
голосование по поправкам в конституцию
роскачество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150816/31/1508163133_0:428:2879:2048_1400x0_80_0_0_8812a2e3b1aec0cb1f2db7ee98dddf47.jpg
https://ria.ru/20200617/1573040320.html
https://ria.ru/20200617/1573046819.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150816/31/1508163133_0:428:2879:2048_1400x0_80_0_0_8812a2e3b1aec0cb1f2db7ee98dddf47.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150816/31/1508163133_267:0:2998:2048_1400x0_80_0_0_a57c1ef97c189a5dc2d07183bd994355.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150816/31/1508163133_354:393:2009:2048_1400x0_80_0_0_b9951e0a1aaf0e344bfc1ab8d95bb8b8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскачество, общество
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Роскачество
в период голосования по поправкам в Конституцию России рекомендует соблюдать несколько простых правил, которые позволят не стать жертвой мошенников, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
В преддверии начала голосования в Рунете начали появляться сайты-клоны портала, посвящённого волеизъявлению по поводу изменений в основной закон страны.
Роскачество призывает проявлять повышенную бдительность в период голосования и не "попадаться" на фишинговые рассылки, сайты-однодневки о выигрышах призов с вводом данных, клоны приложения "Мобильный избиратель".
В пресс-службе отметили, что в период голосования крайне важно соблюдать несколько простых правил, которые позволят не стать жертвой мошенников: прежде всего, надо помнить, что официальный адрес портала голосования по изменениям в конституцию - 2020og.ru. Если в строке браузера указан другой адрес, пусть даже сайт выглядит так же, как и официальный, необходимо прекратить пользоваться данным ресурсом, подчеркнули в Роскачестве.
"Переходите на сайт, только вбивая его адрес вручную, не по ссылкам из соцсетей или мессенджеров. Они могут вести на идентично выглядящие фишинговые ресурсы. Не вводите свои персональные данные, если вы не уверены в их защищённости", - предупредили в организации.
"Следите за официальными источниками информации и соблюдайте информационную безопасность", - подчеркнули в пресс-службе Роскачества.