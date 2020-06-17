Роскачество рассказало о правилах цифровой безопасности при голосовании

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Роскачество в период голосования по поправкам в Конституцию России рекомендует соблюдать несколько простых правил, которые позволят не стать жертвой мошенников, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

В преддверии начала голосования в Рунете начали появляться сайты-клоны портала, посвящённого волеизъявлению по поводу изменений в основной закон страны.

Роскачество призывает проявлять повышенную бдительность в период голосования и не "попадаться" на фишинговые рассылки, сайты-однодневки о выигрышах призов с вводом данных, клоны приложения "Мобильный избиратель".

В пресс-службе отметили, что в период голосования крайне важно соблюдать несколько простых правил, которые позволят не стать жертвой мошенников: прежде всего, надо помнить, что официальный адрес портала голосования по изменениям в конституцию - 2020og.ru. Если в строке браузера указан другой адрес, пусть даже сайт выглядит так же, как и официальный, необходимо прекратить пользоваться данным ресурсом, подчеркнули в Роскачестве.

"Переходите на сайт, только вбивая его адрес вручную, не по ссылкам из соцсетей или мессенджеров. Они могут вести на идентично выглядящие фишинговые ресурсы. Не вводите свои персональные данные, если вы не уверены в их защищённости", - предупредили в организации.