Для победы над коронавирусом нужно сотрудничество с ВОЗ, считает Лавров

"Сейчас нужно не пытаться искать виноватых, а объединиться в борьбе с общей бедой. Сейчас уже есть серьезные успехи в этой борьбе. Надо консолидировать достигнутое и довести дело до конца. Для этого нам неизбежно будет нужна Всемирная организация здравоохранения", - сказал министр по итогам участия в специальной встрече Россия - АСЕАН.