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Для победы над коронавирусом нужно сотрудничество с ВОЗ, считает Лавров
Уже есть серьезные успехи в борьбе с коронавирусом, для окончательной победы нужно сотрудничество с ВОЗ, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, в мире

Для победы над коронавирусом нужно сотрудничество с ВОЗ, считает Лавров

12:55 17.06.2020 (обновлено: 13:00 17.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уже есть серьезные успехи в борьбе с коронавирусом, для окончательной победы нужно сотрудничество с ВОЗ, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас нужно не пытаться искать виноватых, а объединиться в борьбе с общей бедой. Сейчас уже есть серьезные успехи в этой борьбе. Надо консолидировать достигнутое и довести дело до конца. Для этого нам неизбежно будет нужна Всемирная организация здравоохранения", - сказал министр по итогам участия в специальной встрече Россия - АСЕАН.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей ЛавровВ мире
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