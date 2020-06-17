Власти Пекина рассказали о вспышке коронавируса в городе

"В настоящее время эпидемия (коронавируса - ред.) в Пекине все еще находится в стадии роста, и, принимая во внимание, что рынок "Синьфади" является крупнейшим в Пекине рынком сельскохозяйственной продукции, имеет большие торговые площади и поток грузов, а также много работников, риск распространения эпидемии велик, а сложность контроля (эпидемиологической ситуации – ред.) возрастает", - заявила Пан Синхо.