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Распространение нового коронавируса
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Власти Пекина рассказали о вспышке коронавируса в городе
Вспышка коронавируса в Пекине все еще находится в стадии роста, риск распространения эпидемии велик, не исключен дальнейший рост числа зараженных, заявила на... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:55
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пекин, в мире

Власти Пекина рассказали о вспышке коронавируса в городе

12:55 17.06.2020
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© AP Photo / Andy WongМедицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Вспышка коронавируса в Пекине все еще находится в стадии роста, риск распространения эпидемии велик, не исключен дальнейший рост числа зараженных, заявила на пресс-конференции в среду заместитель руководителя центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо.
"В настоящее время эпидемия (коронавируса - ред.) в Пекине все еще находится в стадии роста, и, принимая во внимание, что рынок "Синьфади" является крупнейшим в Пекине рынком сельскохозяйственной продукции, имеет большие торговые площади и поток грузов, а также много работников, риск распространения эпидемии велик, а сложность контроля (эпидемиологической ситуации – ред.) возрастает", - заявила Пан Синхо.
По ее словам, не исключено, что число случаев заражения в будущем будет увеличиваться, и рост будет продолжаться в течение определенного периода времени.
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Пекина Фэнтай 13 июня был закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Власти заявили, что на данный момент нет доказательств того, что лосось был носителем или промежуточным хозяином вируса.
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По данным на утро среды, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 37 новых случаев COVID-19 – 31 подтвержденный случай заражения и шесть бессимптомных носителей. Все они связаны с оптовым рынком. Кроме того, случаи, имеющие отношение к рынку, также выявили в провинциях Хэбэй и Чжэцзян. В настоящее время в больницах города находятся 137 человек с COVID-19, под медицинским наблюдением - 12 бессимптомных носителей вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПекинВ мире
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