Схиигумен Сергий ответил на обвинения в захвате монастыря на Урале

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Схиигумен Сергий (Николай Романов) ответил на обвинения в захвате Среднеуральского женского монастыря в Схиигумен Сергий (Николай Романов) ответил на обвинения в захвате Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области

По его словам, подобные заявления звучат "странно", поскольку он всегда принимал активное участие в жизни монастыря и строил его вместе с настоятельницей в течение 18 лет.

Он также заявил, что сейчас находится в обители ради своих "духовных чад" — монахинь и послушниц, подчеркнув, что не хочет оставлять их, поскольку монастырь собираются передать под руководство духовника Ново-Тихвинского монастыря.

"Я остался в монастыре, чтобы дети не остались без отца", — заявил отец Сергий.

Как ранее сообщали СМИ, в монастыре по просьбе самого схиигумена начали круглосуточно дежурить казаки. При этом Романов, бывший духовником обители, фактически отстранил от управления монастырем законную игуменью, монахиню Варвару (Крыгину).