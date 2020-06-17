https://ria.ru/20200617/1573057250.html
Схиигумен Сергий ответил на обвинения в захвате монастыря на Урале
Схиигумен Сергий (Николай Романов) ответил на обвинения в захвате Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:52
2020-06-17T15:59
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схиигумен сергий (николай романов)
религия и мировоззрение
свердловская область
общество
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Еша Нанасов
У схимника поехала крыша. Возомнил себя наидостейнейшим и наиумнейшим "отцом". Так бывает, когда человек слаб духом. Не он первый, не он последний.
46
mariyka-ku
"Погибели предшествует гордость, и падению — надменность" Библия Притчи 16 глава 18 стих
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свердловская область
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схиигумен сергий (николай романов), свердловская область, общество
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Схиигумен Сергий (Николай Романов) ответил на обвинения в захвате Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
.
По его словам, подобные заявления звучат "странно", поскольку он всегда принимал активное участие в жизни монастыря и строил его вместе с настоятельницей в течение 18 лет.
Он также заявил, что сейчас находится в обители ради своих "духовных чад" — монахинь и послушниц, подчеркнув, что не хочет оставлять их, поскольку монастырь собираются передать под руководство духовника Ново-Тихвинского монастыря.
"Я остался в монастыре, чтобы дети не остались без отца", — заявил отец Сергий.
Как ранее сообщали СМИ, в монастыре по просьбе самого схиигумена начали круглосуточно дежурить казаки. При этом Романов, бывший духовником обители, фактически отстранил от управления монастырем законную игуменью, монахиню Варвару (Крыгину).
В конце апреля митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил Романову проповедовать, так как он в проповедях называл коронавирус "псевдопандемией" и призывал прихожан выходить на улицу, "не боясь полиции и Росгвардии". Невзирая на это, схиигумен продолжал проповеди, после чего его запретили в служении. Кроме того, против него возбудили административное дело по статье о распространении недостоверной информации.