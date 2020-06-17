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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200617/1573057250.html
Схиигумен Сергий ответил на обвинения в захвате монастыря на Урале
Схиигумен Сергий (Николай Романов) ответил на обвинения в захвате Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:59
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схиигумен сергий (николай романов)
религия и мировоззрение
свердловская область
общество
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схиигумен сергий (николай романов), свердловская область, общество

Схиигумен Сергий ответил на обвинения в захвате монастыря на Урале

12:52 17.06.2020 (обновлено: 15:59 17.06.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий (Романов)
Схиигумен Сергий (Романов)
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Схиигумен Сергий (Романов)
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Схиигумен Сергий (Николай Романов) ответил на обвинения в захвате Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области.
По его словам, подобные заявления звучат "странно", поскольку он всегда принимал активное участие в жизни монастыря и строил его вместе с настоятельницей в течение 18 лет.
Он также заявил, что сейчас находится в обители ради своих "духовных чад" — монахинь и послушниц, подчеркнув, что не хочет оставлять их, поскольку монастырь собираются передать под руководство духовника Ново-Тихвинского монастыря.
"Я остался в монастыре, чтобы дети не остались без отца", — заявил отец Сергий.
Как ранее сообщали СМИ, в монастыре по просьбе самого схиигумена начали круглосуточно дежурить казаки. При этом Романов, бывший духовником обители, фактически отстранил от управления монастырем законную игуменью, монахиню Варвару (Крыгину).
Въезд на территорию Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
07:42Религия и мировоззрение
В Екатеринбургской епархии прокомментировали конфликт в монастыре
В конце апреля митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил Романову проповедовать, так как он в проповедях называл коронавирус "псевдопандемией" и призывал прихожан выходить на улицу, "не боясь полиции и Росгвардии". Невзирая на это, схиигумен продолжал проповеди, после чего его запретили в служении. Кроме того, против него возбудили административное дело по статье о распространении недостоверной информации.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСхиигумен Сергий (Николай Романов)Свердловская областьОбщество
Популярные комментарии
У схимника поехала крыша. Возомнил себя наидостейнейшим и наиумнейшим "отцом". Так бывает, когда человек слаб духом. Не он первый, не он последний.
17 июня, 13:37
ЕНЕша Нанасов
29100016
"Погибели предшествует гордость, и падению — надменность" Библия Притчи 16 глава 18 стих
17 июня, 13:46
mariyka-ku
2410105
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