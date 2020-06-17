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В Белгородской области пожарные спасли стрижа, запутавшегося в веревках
Пожарные в Губкине Белгородской области спасли в среду стрижа, который запутался в верёвках под козырьком крыши четырёхэтажного жилого дома, сообщили РИА... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белгородская область
губкин
происшествия
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белгородская область
губкин
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгородская область, губкин, происшествия

В Белгородской области пожарные спасли стрижа, запутавшегося в веревках

12:45 17.06.2020 (обновлено: 14:58 17.06.2020)
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© Фото : ГУМЧС России по Белгородской областиСотрудники МЧС в городе Губкин на улице Белинского спасли стрижа, запутавшегося в верёвках
Сотрудники МЧС в городе Губкин на улице Белинского спасли стрижа, запутавшегося в верёвках
© Фото : ГУМЧС России по Белгородской области
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пожарные в Губкине Белгородской области спасли в среду стрижа, который запутался в верёвках под козырьком крыши четырёхэтажного жилого дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"На улице Белинского прохожие заметили, что под козырьком крыши четырёхэтажного жилого дома №6 запутался в верёвках стриж. Птица находилась очень высоко, и без специального оборудования добраться до нее было невозможно", - рассказал собеседник агентства.
Тогда очевидцы обратились за помощью к спасателям. Спустя несколько минут на место ЧП прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части №8.
"Огнеборцы при помощи автолестницы вызволили птицу из ловушки. В конце спасательной операции стриж благополучно оказался на свободе", - резюмировал представитель ведомства.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Белгородская областьГубкинПроисшествия
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