https://ria.ru/20200617/1573056702.html
В Белгородской области пожарные спасли стрижа, запутавшегося в веревках
Пожарные в Губкине Белгородской области спасли в среду стрижа, который запутался в верёвках под козырьком крыши четырёхэтажного жилого дома, сообщили РИА... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:45
2020-06-17T14:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белгородская область
губкин
происшествия
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https://ria.ru/20200603/1572405021.html
белгородская область
губкин
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгородская область, губкин, происшествия