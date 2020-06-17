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Ростех начнет производство беспилотных конвертопланов для Крайнего Севера
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") начнет производство беспилотных конвертопланов, которые в перспективе смогут работать в условиях Крайнего Севера,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:42
российская электроника
ростех
экономика
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российская электроника, ростех, экономика

Ростех начнет производство беспилотных конвертопланов для Крайнего Севера

12:42 17.06.2020
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© Depositphotos / actionsportsКонвертоплан
Конвертоплан
© Depositphotos / actionsports
Конвертоплан. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") начнет производство беспилотных конвертопланов, которые в перспективе смогут работать в условиях Крайнего Севера, сообщили в среду в пресс-службе "Ростеха".
Соглашение о сотрудничестве по данному проекту подписали гендиректор концерна "Вега" (входит в "Росэлектронику") Вячеслав Михеев и генеральный директор Aeroxo Элдар Разроев.
"Росэлектроника" совместно с российским стартапом - компанией Aeroxo – запустят производство роботизированных конвертопланов. Они могут применяться для транспортировки грузов, контроля ледовой обстановки в районах Крайнего Севера, а также в составе комплексных проектов по мониторингу протяженных объектов критически важной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Предполагается, что на первом этапе на мощностях "Веги" будут серийно производиться разработанные Aeroxo беспилотники-конвертопланы семейства "Эра". Они способны находиться в воздухе более трех часов и нести полезную нагрузку до семи килограммов. В разработке также находится конвертоплан с грузоподъемностью до 80 килограммов для решения логистических задач.
"Рынок беспилотных летательных аппаратов растет быстрыми темпами. При этом конвертопланы являются одними из наиболее перспективных типов БЛА. Сочетание преимуществ коптера и самолета делает их универсальными и способными выполнять очень широкий спектр задач, что позволяет им претендовать на ощутимую долю рынка. Уже к 2025 году мы прогнозируем рост выручки в этом сегменте до 1 миллиарда рублей в год", – приводятся в сообщении слова Михеева.
Конвертоплан – летательный аппарат с поворотными двигателями, которые при взлете и посадке работают как подъемные (подобно вертолету или коптеру), а в горизонтальном полете становятся "самолетными" - тянущими или толкающими, вследствие чего он не нуждается во взлетно-посадочной полосе или специализированной системе запуска.
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