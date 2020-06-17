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Распространение нового коронавируса
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Котяков рассказал о сохранении рабочих мест в период пандемии
Меры поддержки бизнеса в период пандемии позволили, по оценке Минэкономразвития, оставить в обороте порядка 650 миллиардов рублей, заявил министр труда и... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
антон котяков
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
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РИА Новости
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон котяков, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика

Котяков рассказал о сохранении рабочих мест в период пандемии

12:38 17.06.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Меры поддержки бизнеса в период пандемии позволили, по оценке Минэкономразвития, оставить в обороте порядка 650 миллиардов рублей, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, отметив, что это также позволило поддержать почти 2 миллиона рабочих мест,
"Для поддержки бизнеса был запущен целый ряд специальных программ кредитования, здесь речь и о грантах, и о налоговых отсрочках, и о снижении взносов во внебюджетные фонды. Действительно, с 1 апреля для малого и среднего бизнеса были снижены страховые взносы именно с заработных плат, превышающих минимальный размер оплаты труда. По оценке Минэкономразвития, это позволило на сегодняшний день дополнительно оставить в обороте порядка 650 миллиардов рублей", - сказал Котяков на Социальном форуме РСПП.
Все меры поддержки бизнеса, добавил он, позволили поддержать почти 2 миллиона рабочих мест.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон КотяковРоссийский союз промышленников и предпринимателейЭкономика
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