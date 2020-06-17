https://ria.ru/20200617/1573056102.html
Котяков рассказал о сохранении рабочих мест в период пандемии
Меры поддержки бизнеса в период пандемии позволили, по оценке Минэкономразвития, оставить в обороте порядка 650 миллиардов рублей, заявил министр труда и... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:38
2020-06-17T12:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
антон котяков
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
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2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156377/80/1563778023_0:293:3007:1984_1400x0_80_0_0_8d5cfef13fba677ca5d163efccd10153.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон котяков, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика