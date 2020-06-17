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В Татарстане разыскивают одного из подозреваемых в похищении бизнесмена
Полицейские разыскивают одного из четверых подозреваемых в похищении предпринимателя, отказавшегося участвовать в "автоподставах", трое других подозреваемых... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:37
казань
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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казань, происшествия

В Татарстане разыскивают одного из подозреваемых в похищении бизнесмена

12:37 17.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Полицейские разыскивают одного из четверых подозреваемых в похищении предпринимателя, отказавшегося участвовать в "автоподставах", трое других подозреваемых задержаны, сообщает МВД по Татарстану.
"Зимой 2020 года к казанскому индивидуальному предпринимателю обратился его знакомый – участник группировки "Квартала" и попросил предоставить ему свой автомобиль Mercedes для совершения серии "автоподстав" и, тем самым, заработать на страховых выплатах. Потерпевший изначально согласился на данную аферу. Однако в последующем исполнять обещание не стал, и "заложил" свой автомобиль в автоломбард", - говорится в сообщении.
По информации МВД, подозреваемого отказ приятеля не устроил, и он потребовал с предпринимателя исполнить обещание либо передать ему 500 тысяч рублей, сначала угрожая потерпевшему на словах, а позже перейдя к действиям.
"Так, 4 апреля на автомойку предпринимателя приехали участники группировки и стали его избивать. После этого закрыли мужчину в багажнике автомобиля, на котором приехали, и увезли в неизвестном направлении. Остановившись в другом конце города, злоумышленники вытащили "должника" на улицу, и избиения продолжились. Орудием преступления были баллонный ключ от автомобиля, стеклянная бутылка из-под пива и кирпич. В завершении фигуранты решили переехать тело потерпевшего на автомашине, однако тот успел увернуться и скатился по склону к реке", - уточняет ведомство.
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Крики потерпевшего услышали жители близлежащего дома, которые вызвали скорую помощь и полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "похищение человека" и "разбой".
МВД отмечает, что в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий были установлены четверо подозреваемых в совершении данного преступления участников группировки "Квартала". Трое из них были задержаны в Казани и заключены судом под стражу и домашний арест. В настоящее время сотрудниками полиции разыскивается четвертый подозреваемый – Цатурян Вагинак Арамович 1991 года рождения.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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