В Татарстане разыскивают одного из подозреваемых в похищении бизнесмена

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Полицейские разыскивают одного из четверых подозреваемых в похищении предпринимателя, отказавшегося участвовать в "автоподставах", трое других подозреваемых задержаны, сообщает МВД по Татарстану.

"Зимой 2020 года к казанскому индивидуальному предпринимателю обратился его знакомый – участник группировки "Квартала" и попросил предоставить ему свой автомобиль Mercedes для совершения серии "автоподстав" и, тем самым, заработать на страховых выплатах. Потерпевший изначально согласился на данную аферу. Однако в последующем исполнять обещание не стал, и "заложил" свой автомобиль в автоломбард", - говорится в сообщении.

По информации МВД, подозреваемого отказ приятеля не устроил, и он потребовал с предпринимателя исполнить обещание либо передать ему 500 тысяч рублей, сначала угрожая потерпевшему на словах, а позже перейдя к действиям.

"Так, 4 апреля на автомойку предпринимателя приехали участники группировки и стали его избивать. После этого закрыли мужчину в багажнике автомобиля, на котором приехали, и увезли в неизвестном направлении. Остановившись в другом конце города, злоумышленники вытащили "должника" на улицу, и избиения продолжились. Орудием преступления были баллонный ключ от автомобиля, стеклянная бутылка из-под пива и кирпич. В завершении фигуранты решили переехать тело потерпевшего на автомашине, однако тот успел увернуться и скатился по склону к реке", - уточняет ведомство.

Крики потерпевшего услышали жители близлежащего дома, которые вызвали скорую помощь и полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "похищение человека" и "разбой".