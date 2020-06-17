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ГП попросила Испанию арестовать имущество совладельца "Зимней вишни"
Генпрокуратура РФ направила Испании запрос об аресте на имущество обвиняемого в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского на сумму более 2... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:18
вишня
испания
в мире
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353
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60
вишня, испания, в мире

ГП попросила Испанию арестовать имущество совладельца "Зимней вишни"

12:35 17.06.2020 (обновлено: 13:18 17.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗдание торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово после пожара
Здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня в Кемерово после пожара
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Генпрокуратура РФ направила Испании запрос об аресте на имущество обвиняемого в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского на сумму более 2 миллионов евро, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка за 2019 год (есть в распоряжении РИА Новости).
"В прошлом году в компетентные органы иностранных государств направлено 84 подобных российских запроса, в том числе в министерство юстиции Королевства Испания – о наложении ареста на четыре объекта недвижимого имущества на общую сумму более 2 миллионов евро, фактически принадлежащие Вишневскому В.Н., обвиняемому по уголовному делу в связи с пожаром в ООО "Зимняя вишня", - говорится в докладе.
Вишневский, который, по данным СК, в 2016 году покинул Россию и жил в Испании, был арестован заочно и объявлен в международный розыск, 24 марта экстрадирован из Польши и в СИЗО Калининграда помещен на 14-дневный карантин, после выхода из которого ему предъявили обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки).
По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в семь миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко (все трое также стали фигурантами этого дела). Это позволило предпринимателю осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
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ВишняИспанияВ мире
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