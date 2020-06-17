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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573055681.html
В "Векторе" рассказали о старте исследований вакцины от COVID-19
Исследование на добровольцах вакцины от коронавируса, которую разрабатывает научный центр "Вектор", планируется начать 15 июля, регистрация вакцины ожидается... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

В "Векторе" рассказали о старте исследований вакцины от COVID-19

12:33 17.06.2020 (обновлено: 12:38 17.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете готовит препарат
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Исследование на добровольцах вакцины от коронавируса, которую разрабатывает научный центр "Вектор", планируется начать 15 июля, регистрация вакцины ожидается осенью, заявил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов.
"Ожидаем запуск исследования на добровольцах с 15 июля", - сказал Максютов на заседании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.
Регистрация вакцины планируется осенью текущего года с последующим переходом на пострегистрационные клинические исследования, уточнил Максютов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина от коронавируса
08:00РИА Наука
"Их срочно начали размораживать". Почему не готова вакцина от SARS-CoV-2
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"
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