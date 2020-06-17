https://ria.ru/20200617/1573055681.html
В "Векторе" рассказали о старте исследований вакцины от COVID-19
Исследование на добровольцах вакцины от коронавируса, которую разрабатывает научный центр "Вектор", планируется начать 15 июля, регистрация вакцины ожидается... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:33
2020-06-17T12:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
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https://ria.ru/20200617/1572998223.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745931_0:370:2984:2048_1400x0_80_0_0_d7426c09624ca38447f3425e37c04ccf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"