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Распространение нового коронавируса
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В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1977
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на два, достигнув 1977, сообщил в среду республиканский департамент... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:33
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, эстония, в мире

В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1977

12:33 17.06.2020
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Таллин
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на два, достигнув 1977, сообщил в среду республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1977 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии были проведены более 99 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 12 пациентов. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
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Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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