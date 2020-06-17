В псковской больнице началась проверка из-за жалоб на ее работу

"Количество жалоб и обращений на работу Великолукской межрайонной больницы и ее главврача продолжает расти – их число уже подходит к 200… Особые вопросы вызывает организация работы поликлиники по забору анализов. Из-за некорректно сформированного графика несколько раз в неделю возникали ненормальные очереди, которые нарушают все возможные предписания и рекомендации Роспотребнадзора", - написал Ведерников в среду в своем аккаунте в Instagram.