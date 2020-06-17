В псковской больнице началась проверка из-за жалоб на ее работу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Служебная проверка проводится в Великолукской межрайонной больнице, на базе которой создан второй COVID-центр в Псковской области, из-за многочисленных жалоб на работу медучреждения, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"Количество жалоб и обращений на работу Великолукской межрайонной больницы и ее главврача продолжает расти – их число уже подходит к 200… Особые вопросы вызывает организация работы поликлиники по забору анализов. Из-за некорректно сформированного графика несколько раз в неделю возникали ненормальные очереди, которые нарушают все возможные предписания и рекомендации Роспотребнадзора", - написал Ведерников в среду в своем аккаунте в Instagram.
По словам губернатора, в медучреждение "направлена оперативная группа для проведения служебной проверки".
В июне на базе Великолукской больницы открылся второй в Псковской области COVID-центр, который рассчитан на 150 коек. Созданию этого центра предшествовали консультации с медицинскими специалистами из Москвы, бригада которых прибыла в Псковскую область в конце мая, чтобы помочь с построением эффективной системы помощи пациентам с коронавирусом.
Согласно данным оперштаба региона, на среду в Псковской области подтверждено 2047 случаев коронавируса против 1996 во вторник. Выздоровели 639 человек, 19 – скончались.
"Уже несколько дней в регионе нет трехзначных цифр (по приросту числа заболевших – ред.), и будем надеяться, что такая картина будет сохраняться и дальше. К настоящему времени основные очаги отработаны, и скоро некоторые можно будет считать неактивными", - отметил Ведерников.
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