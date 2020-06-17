Мошенники стали чаще представляться сотрудниками банков, отметил эксперт

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мошенники стали чаще представляться брокерами и сотрудниками банков для хищения средств у пенсионеров, они обманом входят в доверие, просят установить средства удаленного доступа и переводят деньги с карт жертв на свои счета, рассказал РИА Новости руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По словам эксперта, многие россияне в период самоизоляции стали обращаться к различным вариантам дополнительного дохода, в том числе к инвестициям в ценные бумаги или кредитным продуктам. "Этим и пользуются злоумышленники. Люди старшего поколения наиболее уязвимы, у многих есть компьютер дома, но они не очень понимают, как это работает. Часто им звонят с предложениями и, если человек сталкивается с трудностями, ему говорят "мы вас научим, мы вам все покажем". Бывает, что звонят якобы от интернет-провайдеров с каким-либо предложением и также обещают помочь установить и провести все удаленно", - указал он.

Когда возникает необходимость зайти в интернет-банк, мошенник предлагает помощь в переводе денежных средств на якобы нужный клиенту счет. "В интернет-банкинге вряд ли увидите все детали вашей банковской карты. Но когда появляется определенный уровень доверия у человека, он может случайно или намерено назвать мошеннику коды подтверждения операций из смс, CVV, CVC. Бывает, что необходимо подтвердить голосом операцию, и мошенник предупреждает, что клиенту сейчас позвонят, и ему надо будет голосом подтвердить определенный перевод", - отметил он.

Подсчитать ущерб от такой мошеннической схемы, по словам Ульянова, сложно. "Пока можно предположить масштаб, он приличный, речь идет о сотнях людей ежемесячно", - считает эксперт.