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Мошенники стали чаще представляться сотрудниками банков, отметил эксперт
Мошенники стали чаще представляться брокерами и сотрудниками банков для хищения средств у пенсионеров, они обманом входят в доверие, просят установить средства... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:30
россия
общество
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РИА Новости
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353
60
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россия, общество

Мошенники стали чаще представляться сотрудниками банков, отметил эксперт

12:30 17.06.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты
Банковские карты
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Банковские карты. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мошенники стали чаще представляться брокерами и сотрудниками банков для хищения средств у пенсионеров, они обманом входят в доверие, просят установить средства удаленного доступа и переводят деньги с карт жертв на свои счета, рассказал РИА Новости руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
По словам эксперта, многие россияне в период самоизоляции стали обращаться к различным вариантам дополнительного дохода, в том числе к инвестициям в ценные бумаги или кредитным продуктам. "Этим и пользуются злоумышленники. Люди старшего поколения наиболее уязвимы, у многих есть компьютер дома, но они не очень понимают, как это работает. Часто им звонят с предложениями и, если человек сталкивается с трудностями, ему говорят "мы вас научим, мы вам все покажем". Бывает, что звонят якобы от интернет-провайдеров с каким-либо предложением и также обещают помочь установить и провести все удаленно", - указал он.
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Когда возникает необходимость зайти в интернет-банк, мошенник предлагает помощь в переводе денежных средств на якобы нужный клиенту счет. "В интернет-банкинге вряд ли увидите все детали вашей банковской карты. Но когда появляется определенный уровень доверия у человека, он может случайно или намерено назвать мошеннику коды подтверждения операций из смс, CVV, CVC. Бывает, что необходимо подтвердить голосом операцию, и мошенник предупреждает, что клиенту сейчас позвонят, и ему надо будет голосом подтвердить определенный перевод", - отметил он.
Подсчитать ущерб от такой мошеннической схемы, по словам Ульянова, сложно. "Пока можно предположить масштаб, он приличный, речь идет о сотнях людей ежемесячно", - считает эксперт.
Эксперт советует россиянам чаще проявлять скепсис и не доверять незнакомым людям, независимо от того, кем они представляются. "Сейчас много мошенников, и они чувствуют новостную повестку. Если кто-то из властей выступил и говорит о соцвыгодах, они берут эту тему в свои схемы. Причем попадаются на такие мошенничества не только пожилые, но и молодые люди", - отметил он.
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