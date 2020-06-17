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В Госдуме оценили идею ввести новое пособие для родителей-одиночек
Предложение установить до конца года дополнительное пособие для родителей-одиночек требует детального изучения, заявила РИА Новости зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:30
ирина волынец
оксана пушкина
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ирина волынец, оксана пушкина, общество

В Госдуме оценили идею ввести новое пособие для родителей-одиночек

12:30 17.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловОксана Пушкина
Оксана Пушкина
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Оксана Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Предложение установить до конца года дополнительное пособие для родителей-одиночек требует детального изучения, заявила РИА Новости зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, добавив, что саму инициативу готова поддержать.
Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала РИА Новости, что организация выступила с инициативой ввести до конца года выплаты для родителей-одиночек размером не менее двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи, чтобы поддержать их в период ограничений.
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Волынец отметила, что это одна из тех категорий людей, которым в текущей ситуации наиболее сложно, и уточнила, что все выплаты, которые и получают родители-одиночки, при введении новой должны быть сохранены. По ее словам, выплаты предполагаются только для тех граждан, кто официально зарегистрирован как родитель-одиночка.
"Инициатива Национального родительского комитета заслуживает внимания и детального изучения. Я с удовольствием ее поддержу, если она будет рассматриваться на заседании нашего комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Важно понимать, что в России отдельное пособие матери-одиночке в 2020 году не выплачивается. Все поощрения и льготы государство производит на общих основаниях, для матерей любого статуса, а ежемесячные или ежеквартальные выплаты одинокие матери получают из региональных бюджетов", - сказала Пушкина.
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Она отметила, что также необходимо создавать условия для обучения, переквалификации матерей-одиночек, что бы позволило им стать более финансово независимыми.
"Я убеждена, что среди матерей-одиночек, с которыми я ежедневно сталкиваюсь, достаточно тех, кто занимается бизнесом. Они не ждут чьей-то поддержки, не полагаются на дополнительные пособия или выплаты, не надеются на мужей, которые, как правило, не платят алименты. Поэтому главное - создавать условия для учебы, работы и саморазвития матерей-одиночек. Надеяться только на себя – это актуально и вполне оправдано в современном мире", - добавила Пушкина.
200007
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Ирина ВолынецОксана ПушкинаОбщество
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