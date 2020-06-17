В Госдуме оценили идею ввести новое пособие для родителей-одиночек

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Предложение установить до конца года дополнительное пособие для родителей-одиночек требует детального изучения, заявила РИА Новости зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Предложение установить до конца года дополнительное пособие для родителей-одиночек требует детального изучения, заявила РИА Новости зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина , добавив, что саму инициативу готова поддержать.

Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала РИА Новости, что организация выступила с инициативой ввести до конца года выплаты для родителей-одиночек размером не менее двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи, чтобы поддержать их в период ограничений.

Волынец отметила, что это одна из тех категорий людей, которым в текущей ситуации наиболее сложно, и уточнила, что все выплаты, которые и получают родители-одиночки, при введении новой должны быть сохранены. По ее словам, выплаты предполагаются только для тех граждан, кто официально зарегистрирован как родитель-одиночка.

"Инициатива Национального родительского комитета заслуживает внимания и детального изучения. Я с удовольствием ее поддержу, если она будет рассматриваться на заседании нашего комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Важно понимать, что в России отдельное пособие матери-одиночке в 2020 году не выплачивается. Все поощрения и льготы государство производит на общих основаниях, для матерей любого статуса, а ежемесячные или ежеквартальные выплаты одинокие матери получают из региональных бюджетов", - сказала Пушкина.

Она отметила, что также необходимо создавать условия для обучения, переквалификации матерей-одиночек, что бы позволило им стать более финансово независимыми.