https://ria.ru/20200617/1573055338.html
В Пскове будут судить мужчину с COVID-19, покинувшего больницу
Мужчина с диагностированным COVID-19, незаконно покинувший больницу в Псковской области, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:29
2020-06-17T12:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
следственный комитет россии (ск рф)
псковская область
происшествия
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https://ria.ru/20200601/1572288199.html
1
псковская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:162:1738:1141_1400x0_80_0_0_4642934caaec108d281884cb42d47be0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, следственный комитет россии (ск рф), псковская область, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости.
Мужчина с диагностированным COVID-19
, незаконно покинувший больницу в Псковской области
, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СК
РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, мужчина с коронавирусом прибыл в Псковскую городскую больницу из обсервации в Невельской межрайонной больнице, где должен был проходить лечение.
"… он в нарушение обязательных к исполнению санитарно-эпидемиологических норм и правил умышленно покинул больницу и находился в общественном месте – в помещении железнодорожного вокзала "Псков-Пассажирский", расположенного в городе Пскове", - сказано в сообщении.
Мужчину доставили в больницу для лечения. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
За минувшие сутки число зараженных коронавирусом в Псковской области достигло 2 047 человек. Количество выздоровевших - 639, число умерших – 19 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.