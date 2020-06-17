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В Пскове будут судить мужчину с COVID-19, покинувшего больницу
Мужчина с диагностированным COVID-19, незаконно покинувший больницу в Псковской области, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, следственный комитет россии (ск рф), псковская область, происшествия

В Пскове будут судить мужчину с COVID-19, покинувшего больницу

12:29 17.06.2020
236
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Статуи Фемиды. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Мужчина с диагностированным COVID-19, незаконно покинувший больницу в Псковской области, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, мужчина с коронавирусом прибыл в Псковскую городскую больницу из обсервации в Невельской межрайонной больнице, где должен был проходить лечение.
"… он в нарушение обязательных к исполнению санитарно-эпидемиологических норм и правил умышленно покинул больницу и находился в общественном месте – в помещении железнодорожного вокзала "Псков-Пассажирский", расположенного в городе Пскове", - сказано в сообщении.
Мужчину доставили в больницу для лечения. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
За минувшие сутки число зараженных коронавирусом в Псковской области достигло 2 047 человек. Количество выздоровевших - 639, число умерших – 19 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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