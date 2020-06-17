В Пскове будут судить мужчину с COVID-19, покинувшего больницу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Мужчина с диагностированным Мужчина с диагностированным COVID-19 , незаконно покинувший больницу в Псковской области , предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчина с коронавирусом прибыл в Псковскую городскую больницу из обсервации в Невельской межрайонной больнице, где должен был проходить лечение.

"… он в нарушение обязательных к исполнению санитарно-эпидемиологических норм и правил умышленно покинул больницу и находился в общественном месте – в помещении железнодорожного вокзала "Псков-Пассажирский", расположенного в городе Пскове", - сказано в сообщении.

Мужчину доставили в больницу для лечения. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

За минувшие сутки число зараженных коронавирусом в Псковской области достигло 2 047 человек. Количество выздоровевших - 639, число умерших – 19 человек.