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Глава ФНПР заявил о скрытых угрозах выхода из кризиса
Невозврат рабочих мест и снижение уровня защиты работника являются скрытыми угрозами выхода из ситуации, сложившейся в экономике во время пандемии коронавируса, РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:26
михаил шмаков
федерация независимых профсоюзов россии
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, общество

Глава ФНПР заявил о скрытых угрозах выхода из кризиса

12:26 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков
Председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Невозврат рабочих мест и снижение уровня защиты работника являются скрытыми угрозами выхода из ситуации, сложившейся в экономике во время пандемии коронавируса, считает глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Он отметил, что эпидемия коронавируса, как любая эпидемия, отразилась не только за здоровье людей, но и "обострила все хронические заболевания, присущие современной мировой экономической модели и экономической модели Российской Федерации".
Шмаков добавил, что есть видимая сторона кризиса - увеличения численности безработных, потеря доли доходов населением, потери предприятий. По его словам, это ухудшение ситуации на рынке труда подтверждается тем мониторингом, который ФНПР ведет. Этот мониторинг содержит информацию об увольнении работников, задолженности по зарплате, введении режима неполного рабочего времени, объявлении простоя, направлении работников в неоплачиваемый отпуск, переводе работников на временную дистанционную работу, оплате больничных листов.
"Весь комплекс этой информации, он и дает возможность анализировать и некоторые неочевидные, скрытые угрозы, которые могут воспрепятстовать выходу из кризиса, - это невозврат рабочих мест и снижение уровня защиты работника вследствии распространения незащищенных форм занятости", - заявил Шмаков.
Антон Котяков
11:48
Котяков заявил о прохождении пика пандемии российским рынком труда
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Михаил ШмаковФедерация независимых профсоюзов РоссииОбщество
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