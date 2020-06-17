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СК начал проверку в отношении чиновника Минкультуры
Следственный комитет РФ проводит проверку в отношении директора одного из департаментов Минкультуры РФ, заключившей контракты на 100 миллионов рублей в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:18
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1400x0_80_0_0_7e3c8a92526be61fe5715e8f9ca86c46.jpg
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК начал проверку в отношении чиновника Минкультуры

12:21 17.06.2020 (обновлено: 13:18 17.06.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ проводит проверку в отношении директора одного из департаментов Минкультуры РФ, заключившей контракты на 100 миллионов рублей в нарушение закона, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка за 2019 год (есть в распоряжении РИА Новости).
"По представлению Генеральной прокуратуры РФ директору департамента объявлен выговор, в отношении этого должностного лица Следственным комитетом РФ проводится процессуальная проверка", - говорится в докладе.
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Отмечается, что директор департамента Минкультуры в качестве руководителя закупочной комиссии заключила контракты с акционерным обществом, в котором она ранее состояла в должности главного бухгалтера и "была связана с его генеральным директором корпоративными отношениями".
"В дальнейшем она от имени министерства заключала контракты с данным юридическим лицом, а также осуществляла приемку выполненных работ (всего в период с 2014 по 2018 год с указанным акционерным обществом заключены контракты на общую сумму свыше 100 миллионов рублей)", - говорится в докладе.
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Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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