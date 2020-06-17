https://ria.ru/20200617/1573054806.html
СК начал проверку в отношении чиновника Минкультуры
Следственный комитет РФ проводит проверку в отношении директора одного из департаментов Минкультуры РФ, заключившей контракты на 100 миллионов рублей в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:21
2020-06-17T13:18
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1400x0_80_0_0_7e3c8a92526be61fe5715e8f9ca86c46.jpg
https://ria.ru/20200604/1572490977.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1400x0_80_0_0_7e3c8a92526be61fe5715e8f9ca86c46.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1400x0_80_0_0_99b8a90f541c6d87d94a57432c4c9209.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_83:0:671:588_1400x0_80_0_0_4531d03511e7c1b9a56992026170f243.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Следственный комитет РФ проводит проверку в отношении директора одного из департаментов Минкультуры РФ
, заключившей контракты на 100 миллионов рублей в нарушение закона, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка за 2019 год (есть в распоряжении РИА Новости).
"По представлению Генеральной прокуратуры РФ директору департамента объявлен выговор, в отношении этого должностного лица Следственным комитетом РФ проводится процессуальная проверка", - говорится в докладе.
Отмечается, что директор департамента Минкультуры в качестве руководителя закупочной комиссии заключила контракты с акционерным обществом, в котором она ранее состояла в должности главного бухгалтера и "была связана с его генеральным директором корпоративными отношениями".
"В дальнейшем она от имени министерства заключала контракты с данным юридическим лицом, а также осуществляла приемку выполненных работ (всего в период с 2014 по 2018 год с указанным акционерным обществом заключены контракты на общую сумму свыше 100 миллионов рублей)", - говорится в докладе.