СК начал проверку в отношении чиновника Минкультуры

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ проводит проверку в отношении директора одного из департаментов Следственный комитет РФ проводит проверку в отношении директора одного из департаментов Минкультуры РФ , заключившей контракты на 100 миллионов рублей в нарушение закона, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка за 2019 год (есть в распоряжении РИА Новости).

"По представлению Генеральной прокуратуры РФ директору департамента объявлен выговор, в отношении этого должностного лица Следственным комитетом РФ проводится процессуальная проверка", - говорится в докладе.

Отмечается, что директор департамента Минкультуры в качестве руководителя закупочной комиссии заключила контракты с акционерным обществом, в котором она ранее состояла в должности главного бухгалтера и "была связана с его генеральным директором корпоративными отношениями".