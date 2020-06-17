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Аксенов заявил, что увеличения цен на отдых в Крыму не зафиксировано
Глобального увеличения цен на отдых в Крыму не зафиксировано, ситуация постоянно мониторится, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:22
сергей аксенов (политик)
турция
республика крым
египет
общество
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турция
республика крым
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей аксенов (политик), турция, республика крым, египет, общество

Аксенов заявил, что увеличения цен на отдых в Крыму не зафиксировано

12:22 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Глобального увеличения цен на отдых в Крыму не зафиксировано, ситуация постоянно мониторится, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее сообщалось, что с 15 июня объекты санаторно-курортного комплекса полуострова начали принимать крымчан. На отдых в Крым в рамках межсубъектового туризма жители других субъектов РФ смогут приехать с 1 июля.
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"Пока мы не видим глобального увеличения цен. Ситуацию мы мониторим. У нас есть возможность переориентировать туриста, который ездил в Турцию и Египет, на российские курорты. Понятно, надо поднимать качество обслуживания, которое должно быть сопоставимо с тем, что предоставляют аналогичные средства размещения за границей", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 1".
По последним данным, в республике зарегистрировано 575 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 381 человек.
Крым
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Сергей Аксенов (политик)ТурцияРеспублика КрымЕгипетОбщество
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