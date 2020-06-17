Аксенов заявил, что увеличения цен на отдых в Крыму не зафиксировано

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Глобального увеличения цен на отдых в Крыму не зафиксировано, ситуация постоянно мониторится, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее сообщалось, что с 15 июня объекты санаторно-курортного комплекса полуострова начали принимать крымчан. На отдых в Крым в рамках межсубъектового туризма жители других субъектов РФ смогут приехать с 1 июля.
"Пока мы не видим глобального увеличения цен. Ситуацию мы мониторим. У нас есть возможность переориентировать туриста, который ездил в Турцию и Египет, на российские курорты. Понятно, надо поднимать качество обслуживания, которое должно быть сопоставимо с тем, что предоставляют аналогичные средства размещения за границей", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 1".
По последним данным, в республике зарегистрировано 575 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 381 человек.