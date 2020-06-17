В Самарской области число жертв коронавируса достигло 51

САМАРА, 17 июн - РИА Новости. Двадцатидевятилетний пациент с Двадцатидевятилетний пациент с коронавирусом скончался в Самарской области , всего в регионе зарегистрирован 51 летальный случай, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

В среду федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 194 человека с коронавирусом, в том числе один - в Самарской области.

"Всего в регионе скончался 51 человек, в том числе мужчина 29 лет с тяжелым течением заболевания", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждены 44 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 23 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 11 человек заразились от ранее заболевших, у 10 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.

Всего в Самарской области с начала пандемии выявлены 4024 случая заражения коронавирусом, 2018 человек выздоровели.