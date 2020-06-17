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В Самарской области число жертв коронавируса достигло 51
Двадцатидевятилетний пациент с коронавирусом скончался в Самарской области, всего в регионе зарегистрирован 51 летальный случай, сообщает областной штаб по... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:20
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, самарская область, общество

В Самарской области число жертв коронавируса достигло 51

12:20 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самара. Архивное фото
САМАРА, 17 июн - РИА Новости. Двадцатидевятилетний пациент с коронавирусом скончался в Самарской области, всего в регионе зарегистрирован 51 летальный случай, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В среду федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 194 человека с коронавирусом, в том числе один - в Самарской области.
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"Всего в регионе скончался 51 человек, в том числе мужчина 29 лет с тяжелым течением заболевания", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 44 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 23 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 11 человек заразились от ранее заболевших, у 10 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.
Всего в Самарской области с начала пандемии выявлены 4024 случая заражения коронавирусом, 2018 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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