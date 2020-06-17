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Лидер оппозиции Черногории заявил, что страна стоит на грани конфликта
Силовая акция полиции Черногории, которая ворвалась в муниципалитет Будва и задержала его оппозиционное руководство с применением силы и спецсредств, поставила... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:20
милан кнежевич
мило джуканович
черногория
подгорица (город)
в мире
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милан кнежевич, мило джуканович, черногория, подгорица (город), в мире

Лидер оппозиции Черногории заявил, что страна стоит на грани конфликта

12:20 17.06.2020
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© Фото из личного архива Милана КнежевичаМилан Кнежевич
Милан Кнежевич
© Фото из личного архива Милана Кнежевича
Милан Кнежевич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 июн – РИА Новости. Силовая акция полиции Черногории, которая ворвалась в муниципалитет Будва и задержала его оппозиционное руководство с применением силы и спецсредств, поставила республику на грань конфликта, заявил РИА Новости лидер оппозиционного Демократического фронта (ДФ) Милан Кнежевич.
Муниципальная власть туристической столицы Черногории с осени 2019 года находится под давлением правящей Демократической партии социалистов и ее коалиционных партнеров. Несколько попыток переизбрать местные органы власти и сменить их административным путем ранее не дали результата.
Специальное контртеррористическое подразделение полиции Черногории (SAJ) в среду утром провело силовую акцию по задержанию градоначальника Будвы Марко Царевича из ДФ, председателя муниципального Собрания Крсто Радовича из партии Демократическая Черногория и других членов местного руководства-оппозиционеров. В здании муниципалитета разбиты стекла, граждане пострадали от применения спецсредств, социальные сети полны фото и видео полицейского насилия.
"Впервые на моей памяти полиция так вмешивается и меняет избирательную волю граждан Будвы. Ранее президент Мило Джуканович с помощью коррупции и подкупа депутатов менял власти на местах. Но такое грубое нападение на здание муниципалитета силами SAJ, с большим числом сотрудников в униформе и без, не зафиксировано в новейшей парламентской истории Черногории", - заявил Кнежевич агентству.
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Он отметил, что ДФ отправило адвокатов в Будву, на месте работают члены партии. В Подгорице на заседании Скупщины (республиканского парламента) в среду оппозиция будет добиваться срочного освобождения всех задержанных.
"После задержания епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников ранее, а теперь и оппозиционеров, Черногория находится на границе конфликта, и думаю, что если не найдутся трезвые головы и не достигнем договора и освобождения задержанных, последствия могут быть непредсказуемыми", - сказал оппозиционер.
По его словам, речь идет о "продолжении террора" по отношению ко всем субъектам оппозиции и политическим партиям, которые противодействуют спорному закону о религиозных объединениях.
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"Будва оказалась целью репрессий и злоупотребления конституцией и законодательством. Полиция по указанию административной инспекции участвовала в незаконной смене местных властей, чтобы обеспечить Джукановичу возможность в эти несколько дней одновременно с парламентскими выборами назначить и дату муниципальных выборов", - считает политик.
Он заявил, что "Будва слыла опорной точкой оппозиции" и является одной из главных административных единиц после Подгорицы, учитывая ее туристический и экономический потенциал.
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Милан КнежевичМило ДжукановичЧерногорияПодгорица (город)В мире
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