Лидер оппозиции Черногории заявил, что страна стоит на грани конфликта

БЕЛГРАД, 17 июн – РИА Новости. Силовая акция полиции Силовая акция полиции Черногории , которая ворвалась в муниципалитет Будва и задержала его оппозиционное руководство с применением силы и спецсредств, поставила республику на грань конфликта, заявил РИА Новости лидер оппозиционного Демократического фронта (ДФ) Милан Кнежевич

Муниципальная власть туристической столицы Черногории с осени 2019 года находится под давлением правящей Демократической партии социалистов и ее коалиционных партнеров. Несколько попыток переизбрать местные органы власти и сменить их административным путем ранее не дали результата.

Специальное контртеррористическое подразделение полиции Черногории (SAJ) в среду утром провело силовую акцию по задержанию градоначальника Будвы Марко Царевича из ДФ, председателя муниципального Собрания Крсто Радовича из партии Демократическая Черногория и других членов местного руководства-оппозиционеров. В здании муниципалитета разбиты стекла, граждане пострадали от применения спецсредств, социальные сети полны фото и видео полицейского насилия.

"Впервые на моей памяти полиция так вмешивается и меняет избирательную волю граждан Будвы. Ранее президент Мило Джуканович с помощью коррупции и подкупа депутатов менял власти на местах. Но такое грубое нападение на здание муниципалитета силами SAJ, с большим числом сотрудников в униформе и без, не зафиксировано в новейшей парламентской истории Черногории", - заявил Кнежевич агентству.

Он отметил, что ДФ отправило адвокатов в Будву, на месте работают члены партии. В Подгорице на заседании Скупщины (республиканского парламента) в среду оппозиция будет добиваться срочного освобождения всех задержанных.

"После задержания епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников ранее, а теперь и оппозиционеров, Черногория находится на границе конфликта, и думаю, что если не найдутся трезвые головы и не достигнем договора и освобождения задержанных, последствия могут быть непредсказуемыми", - сказал оппозиционер.

По его словам, речь идет о "продолжении террора" по отношению ко всем субъектам оппозиции и политическим партиям, которые противодействуют спорному закону о религиозных объединениях.

"Будва оказалась целью репрессий и злоупотребления конституцией и законодательством. Полиция по указанию административной инспекции участвовала в незаконной смене местных властей, чтобы обеспечить Джукановичу возможность в эти несколько дней одновременно с парламентскими выборами назначить и дату муниципальных выборов", - считает политик.