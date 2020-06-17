В Бельгии коронавирус за сутки выявили у 89 человек

Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе

© AP Photo / Francisco Seco Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Число выявленных заболевших Число выявленных заболевших коронавирусом за сутки в Бельгии составило 89 (против 55 накануне), всего с середины марта заболели 60 244 человек из числа протестированных, сообщили в среду в кризисном штабе минздрава страны.

Скончались 13 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус (накануне зафиксировали 4 смерти), общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 675.

Сообщается, что госпитализированы 24 пациента с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 67 (76 накануне), выписались 57 выздоровевших.

С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.