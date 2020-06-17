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В Бельгии коронавирус за сутки выявили у 89 человек
Число выявленных заболевших коронавирусом за сутки в Бельгии составило 89 (против 55 накануне), всего с середины марта заболели 60 244 человек из числа... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:18
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, бельгия, в мире

В Бельгии коронавирус за сутки выявили у 89 человек

12:18 17.06.2020
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© AP Photo / Francisco SecoПациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Число выявленных заболевших коронавирусом за сутки в Бельгии составило 89 (против 55 накануне), всего с середины марта заболели 60 244 человек из числа протестированных, сообщили в среду в кризисном штабе минздрава страны.
Скончались 13 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус (накануне зафиксировали 4 смерти), общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 675.
Сообщается, что госпитализированы 24 пациента с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 67 (76 накануне), выписались 57 выздоровевших.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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