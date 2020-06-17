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Распространение нового коронавируса
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В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 41 тысячу
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 41 тысячу, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:17
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, индонезия, в мире

В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 41 тысячу

12:17 17.06.2020
39
© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 41 тысячу, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние сутки был выявлен 1031 новый случай COVID-19 и зафиксированы 45 летальных исходов. Общее число зараженных составило 41 431, скончались 2276 зараженных.
С начала эпидемии в стране излечились свыше 16 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗИндонезияВ мире
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