В молодежном форуме "Машук" могут принять участие до шести тысяч человек

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Количество участников Северо-Кавказского молодежного формуа "Машук", который в этом году пройдет в августе в комбинированном формате онлайн и оффлайн, может достичь рекордной отметки в 6 тысяч человек, сообщает пресс-служба форума.

"Мы уже начали готовиться к проведению XI Северо-Кавказского молодежного форума "Машук 2020". Есть много нюансов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, принято решение совместить онлайн и офлайн площадки. Смены, по традиции, будут тематическими", - привели в пресс-службе слова директора форума Владимира Кайванова.

По его словам, первая смена "Глобальные вызовы" стартует 10 августа, она объединит такие направления, как экология, цифровизация, наука и технологии, добровольчество, международные и межкультурные коммуникации. Участники второй, федеральной смены "Национальный код" будут общаться на актуальные темы политики, государственного устройства, истории, журналистики, предпринимательства, спорта и здорового образа жизни. "А в рамках третьей смены "Мастерская сообществ" ребята будут говорить о развитии практики - туризма, сервиса, села и молодежной политики", - сказал Кайванов.