https://ria.ru/20200617/1573054330.html
В молодежном форуме "Машук" могут принять участие до шести тысяч человек
Количество участников Северо-Кавказского молодежного формуа "Машук", который в этом году пройдет в августе в комбинированном формате онлайн и оффлайн, может... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:27
2020-06-17T12:27
северный кавказ
машук (форум)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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северный кавказ, машук (форум)
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Количество участников Северо-Кавказского молодежного формуа "Машук", который в этом году пройдет в августе в комбинированном формате онлайн и оффлайн, может достичь рекордной отметки в 6 тысяч человек, сообщает пресс-служба форума.
"Мы уже начали готовиться к проведению XI Северо-Кавказского молодежного форума "Машук 2020". Есть много нюансов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, принято решение совместить онлайн и офлайн площадки. Смены, по традиции, будут тематическими", - привели в пресс-службе слова директора форума Владимира Кайванова.
По его словам, первая смена "Глобальные вызовы" стартует 10 августа, она объединит такие направления, как экология, цифровизация, наука и технологии, добровольчество, международные и межкультурные коммуникации. Участники второй, федеральной смены "Национальный код" будут общаться на актуальные темы политики, государственного устройства, истории, журналистики, предпринимательства, спорта и здорового образа жизни. "А в рамках третьей смены "Мастерская сообществ" ребята будут говорить о развитии практики - туризма, сервиса, села и молодежной политики", - сказал Кайванов.
Завершится "Машук-2020" "Карьерной мастерской", на площадке которой соберется около 300 самых активных формучан. В течение 6 дней они получат возможность посетить мастер-классы по построению карьеры, принять участие в ярмарке вакансий ведущих предприятий Северного Кавказа.