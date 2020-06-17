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В Бангладеш число заразившихся коронавирусом превысило 98 тысяч
Число заболевших коронавирусом в Бангладеш возросло за сутки более чем на 4 тысячи человек, всего в стране выявлены более 98 тысяч случаев заболевания, сообщает РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, бангладеш, в мире

В Бангладеш число заразившихся коронавирусом превысило 98 тысяч

12:22 17.06.2020
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© РИА Новости / Парвез Ахмад / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи в Бангладеш
Автомобили скорой помощи в Бангладеш
© РИА Новости / Парвез Ахмад
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Автомобили скорой помощи в Бангладеш. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бангладеш возросло за сутки более чем на 4 тысячи человек, всего в стране выявлены более 98 тысяч случаев заболевания, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно последним данным, за сутки были выявлены 4008 новых случаев COVID-19 и зафиксированы 43 летальных исхода. Общее число зараженных составило 98 489, скончались 1305 человек. С начала эпидемии в стране излечились свыше 38 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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