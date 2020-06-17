https://ria.ru/20200617/1573054308.html
В Бангладеш число заразившихся коронавирусом превысило 98 тысяч
Число заболевших коронавирусом в Бангладеш возросло за сутки более чем на 4 тысячи человек, всего в стране выявлены более 98 тысяч случаев заболевания, сообщает РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:22
2020-06-17T12:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
бангладеш
в мире
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бангладеш
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, бангладеш, в мире