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Сторонники партии Шария завершили пикет у офиса Зеленского
Сторонники партии видеоблогера Анатолия Шария в среду после пикета у офиса президента Украины в Киеве отправились к зданию министерства внутренних дел, передает РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:27
анатолий шарий
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павел шеремет
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"Вова, выходи!": сторонники партии блогера Шария требуют отставки Зеленского
"Вова, выходи!": сторонники партии блогера Шария требуют отставки Зеленского
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анатолий шарий, владимир зеленский, мвд украины, павел шеремет, киев, украина, в мире

Сторонники партии Шария завершили пикет у офиса Зеленского

12:16 17.06.2020 (обновлено: 14:27 17.06.2020)
682
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники митинга "Немой президент - не мой президент!" в Киеве
Участники митинга Немой президент - не мой президент! в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники митинга "Немой президент - не мой президент!" в Киеве
КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Сторонники партии видеоблогера Анатолия Шария в среду после пикета у офиса президента Украины в Киеве отправились к зданию министерства внутренних дел, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее у офиса президента Украины Владимира Зеленского состоялся митинг сторонников партии Шария. Они требовали от главы государства либо защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку.
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Ситуация у офиса президента спокойная, правоохранители усиленно охраняют здание. Митингующие так и не дождались, чтобы к ним вышел представитель офиса Зеленского, и приняли решение отправиться к зданию МВД Украины.
В ходе митинга радикалы, протестующие против пикета сторонников Шария, забросали их яйцами. Оба протеста были разделены несколькими кордонами полиции и военнослужащих Нацгвардии.
Глава Национального союза журналистов страны Сергей Томиленко 5 июня заявил, что 30 нападений на сотрудников СМИ зафиксировали на Украине с начала этого года. Ранее Национальный союз журналистов Украины сообщил о 75 нападениях на сотрудников СМИ в 2019 году.
Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.
Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.
Вова, выходи!: сторонники партии блогера Шария требуют отставки Зеленского
10:36
В Киеве проходит митинг с требованием отставки Зеленского
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Анатолий ШарийВладимир ЗеленскийМВД УкраиныПавел ШереметКиевУкраинаВ мире
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