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В Праге планируют изменить туристический имидж города
Прага — одно из самых популярных в Европе мест для шумных посещений баров и вечеринок с недорогим пивом, теперь городские власти планируют сделать упор на... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:46
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, новости - туризм, великобритания, швеция, франция, германия, рим, лондон, чехия, прага, италия, париж

В Праге планируют изменить туристический имидж города

17:46 17.06.2020
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© Depositphotos / vitalytitovКарлов мост в Праге
Карлов мост в Праге
© Depositphotos / vitalytitov
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Прага — одно из самых популярных в Европе мест для шумных посещений баров и вечеринок с недорогим пивом, теперь городские власти планируют сделать упор на культурный и гастрономический туризм, сообщает Lonely Planet.
В столицу Чехии с населением всего 1,3 миллиона человек ежегодно приезжает в шесть раз больше туристов, но в среднем путешественники останавливаются всего на пару ночей. Росту числа гостей способствуют авиакомпании-лоукостеры. В итоге, по данным издания, Прага стала четвертым городом в Европе по количеству посещений после Лондона, Парижа и Рима.
Местные жители годами жаловались на то, что город больше не принадлежит им. Например, часть новых инфраструктурных проектов, удобств предназначены именно для путешественников. Совет по туризму Праги говорит, что ищет "гостей другого типа", надеясь продвинуть культурные ценности, кулинарию и задержать туристов дольше, чем просто на выходные. Конкретные планы еще не обнародованы.
Чехия постепенно начинает открываться для иностранцев. Для удобства европейские страны разделили по цветам светофора. Посетителям из "зеленых" регионов, таких как Германия, разрешено приезжать без ограничений. Путешественники из "желтых" стран, например, Франции и Италии, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, жителям двух "красных" государств — Великобритании и Швеции – необходимо пройти не только исследование, но и карантин.
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