В Праге планируют изменить туристический имидж города

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Прага — одно из самых популярных в Европе мест для шумных посещений баров и вечеринок с недорогим пивом, теперь городские власти планируют сделать упор на культурный и гастрономический туризм, Прага — одно из самых популярных в Европе мест для шумных посещений баров и вечеринок с недорогим пивом, теперь городские власти планируют сделать упор на культурный и гастрономический туризм, сообщает Lonely Planet.

В столицу Чехии с населением всего 1,3 миллиона человек ежегодно приезжает в шесть раз больше туристов, но в среднем путешественники останавливаются всего на пару ночей. Росту числа гостей способствуют авиакомпании-лоукостеры. В итоге, по данным издания, Прага стала четвертым городом в Европе по количеству посещений после Лондона, Парижа и Рима.

Местные жители годами жаловались на то, что город больше не принадлежит им. Например, часть новых инфраструктурных проектов, удобств предназначены именно для путешественников. Совет по туризму Праги говорит, что ищет "гостей другого типа", надеясь продвинуть культурные ценности, кулинарию и задержать туристов дольше, чем просто на выходные. Конкретные планы еще не обнародованы.