В Подмосковье семилетний мальчик ударил ножом отца, избивавшего мать

Инцидент произошел 16 июня в Дмитровском городском округе. Тридцатидевятилетний местный житель, будучи пьяным, во время ссоры с женой начал избивать и душить ее. На крики женщины о помощи прибежал их семилетний сын и, чтобы защитить мать, ударил отца ножом в спину.