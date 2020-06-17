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В Подмосковье семилетний мальчик ударил ножом отца, избивавшего мать
В Подмосковье следователи начали проверку после того, как семилетний мальчик ударил ножом пьяного отца, избивавшего мать, сообщает областной главк Следственного РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:49
московская область (подмосковье)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье семилетний мальчик ударил ножом отца, избивавшего мать

12:12 17.06.2020 (обновлено: 15:49 17.06.2020)
26894
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Подмосковье следователи начали проверку после того, как семилетний мальчик ударил ножом пьяного отца, избивавшего мать, сообщает областной главк Следственного комитета.
Инцидент произошел 16 июня в Дмитровском городском округе. Тридцатидевятилетний местный житель, будучи пьяным, во время ссоры с женой начал избивать и душить ее. На крики женщины о помощи прибежал их семилетний сын и, чтобы защитить мать, ударил отца ножом в спину.
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Мужчину доставили в больницу. Женщина же рассказала, что у нее с мужем на протяжении десяти лет возникают конфликты из-за злоупотребления алкоголем. По этому поводу следователи проводят проверку о ненадлежащем исполнении обязанностей сотрудниками органов профилактики.
Сейчас сотрудники СК устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
19262150107
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Московская область (Подмосковье)Происшествия
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Ай МОЛОДЕЦ!!!
17 июня, 13:35
Александр Логинов
1221203
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