В Подмосковье семилетний мальчик ударил ножом отца, избивавшего мать

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Подмосковье следователи начали проверку после того, как семилетний мальчик ударил ножом пьяного отца, избивавшего мать, сообщает областной главк Следственного комитета.
Инцидент произошел 16 июня в Дмитровском городском округе. Тридцатидевятилетний местный житель, будучи пьяным, во время ссоры с женой начал избивать и душить ее. На крики женщины о помощи прибежал их семилетний сын и, чтобы защитить мать, ударил отца ножом в спину.
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Мужчину доставили в больницу. Женщина же рассказала, что у нее с мужем на протяжении десяти лет возникают конфликты из-за злоупотребления алкоголем. По этому поводу следователи проводят проверку о ненадлежащем исполнении обязанностей сотрудниками органов профилактики.
Сейчас сотрудники СК устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.