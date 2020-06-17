https://ria.ru/20200617/1573054016.html
Минтруд разработал проект о дистанционном оформлении больничных
Минтруд предлагает продлить дистанционное оформление больничных для работающих граждан старше 65 лет в регионах, где еще не сняли ограничения по коронавирусу,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:12
2020-06-17T13:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
антон котяков
российский союз промышленников и предпринимателей
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон котяков, российский союз промышленников и предпринимателей, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости
. Минтруд предлагает продлить дистанционное оформление больничных для работающих граждан старше 65 лет в регионах, где еще не сняли ограничения по коронавирусу, сообщил глава ведомства Антон Котяков
на Социальном форуме РСПП
.
"На такие больничные мы также направляем средства напрямую из Фонда социального страхования, и эта мера позволила нашим гражданам, которые находятся в наибольшей зоне риска, не отвлекаться даже на короткое время от режима самоизоляции и сохранять все рекомендации, которые были озвучены Роспотребнадзором
".
Как отметил министр, проект постановления уже внесли в правительство, он выразил надежду, что в ближайшее время его примут.
Котяков также сообщил, что за время пандемии в России оформили 2,8 миллиона дистанционных больничных на 32 миллиарда рублей.
Дистанционно оформлять больничные для работающих россиян старше 65 лет начали в апреле.
Владимир Путин 11 мая поручил сохранить для таких граждан режим самоизоляции, эту меру несколько раз продлевали.
Электронные больничные оплачиваются Фондом социального страхования напрямую работнику.
Сообщалось, что при стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. За базу берут среднемесячный заработок, но не более среднего максимального в 69 961,65 рубля в месяц.