Минтруд разработал проект о дистанционном оформлении больничных

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Минтруд предлагает продлить дистанционное оформление больничных для работающих граждан старше 65 лет в регионах, где еще не сняли ограничения по коронавирусу, сообщил глава ведомства . Минтруд предлагает продлить дистанционное оформление больничных для работающих граждан старше 65 лет в регионах, где еще не сняли ограничения по коронавирусу, сообщил глава ведомства Антон Котяков на Социальном форуме РСПП

"На такие больничные мы также направляем средства напрямую из Фонда социального страхования, и эта мера позволила нашим гражданам, которые находятся в наибольшей зоне риска, не отвлекаться даже на короткое время от режима самоизоляции и сохранять все рекомендации, которые были озвучены Роспотребнадзором ". Антон Котяков

Как отметил министр, проект постановления уже внесли в правительство, он выразил надежду, что в ближайшее время его примут.

Котяков также сообщил, что за время пандемии в России оформили 2,8 миллиона дистанционных больничных на 32 миллиарда рублей.

Дистанционно оформлять больничные для работающих россиян старше 65 лет начали в апреле.

Владимир Путин 11 мая поручил сохранить для таких граждан режим самоизоляции, эту меру несколько раз продлевали.

Электронные больничные оплачиваются Фондом социального страхования напрямую работнику.