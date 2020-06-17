Голикова: трудовое законодательство требует введения новых форм занятости

МОСКВА, 17 июня – РИА Новости. Трудовое законодательство требует изменений, оперативного введения новых форм занятости, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В приветствии участникам социального форума РСПП Голикова отметила, что с самого начала борьбы с пандемией социальные партнеры стали согласовывать свои усилия по предотвращению распространения коронавируса.
"В экстремальных условиях стало отчетливо видно, что трудовое законодательство требует доработки, введения в правовое поле новых форм занятости, которые требуют оперативного внесения соответствующих изменений в трудовое законодательство", - говорится в приветствии.
Опыт последних месяцев показал, что для позитивных социальных изменений необходимо расширение участия негосударственного сектора в социальной сфере, стимулирование предпринимательской инициативы в этой области, отметила вице-премьер.