https://ria.ru/20200617/1573053900.html
Во Франции возросло число обращений от людей с мыслями о суициде
Сотрудники французской благотворительной ассоциации SOS Amitié, предоставляющей психологическую помощь, получили на 40% больше звонков во время карантина от... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:10
2020-06-17T12:10
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коронавирус covid-19, франция, в мире
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сотрудники французской благотворительной ассоциации SOS Amitié, предоставляющей психологическую помощь, получили на 40% больше звонков во время карантина от людей с суицидальными мыслями по сравнению с тем же периодом прошлого года, и одна треть от общего числа звонивших указали, что причиной проблем является карантин, следует из заявления ассоциации.
"Кризис в области здравоохранения, обрушившийся на Францию
в этом году, оказал значительное влияние на организацию и миссию S.O.S Amitié. Действительно, эта беспрецедентная ситуация вызвала глубокие страхи, стресс и страдания", - пишет организация.
В период с 15 марта по 10 мая 2020 года в ассоциацию поступило 102 644 звонка, что на 32% выше, чем в 2019 году. Ассоциация отмечает, что карантинные меры "усугубили проблему одиночества", кроме того, звонившие упоминали проблемы возросшего страха смерти, беспокойства, неприятности, связанные с жильем, соседями, или насилием в семье.
Организация отмечает, что по сравнению с прошлым годом, о суицидальных мыслях говорили на 40% больше звонивших, при этом две третьих из тех, кто обращался с подобной проблемой, были женщины. Кроме того, отмечается, что большинство из таких звонивших были младше 25 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.