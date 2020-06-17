https://ria.ru/20200617/1573053854.html
Школа в Якутске заплатит штраф за массовое скопление выпускников
Школа в Якутске заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей за массовое скопление выпускников во время выдачи аттестатов, несмотря на режим самоизоляции, сообщает РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:10
2020-06-17T12:10
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образование - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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республика саха (якутия), якутск, образование - общество, происшествия
ЯКУТСК, 17 июн – РИА Новости.
Школа в Якутске
заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей за массовое скопление выпускников во время выдачи аттестатов, несмотря на режим самоизоляции, сообщает пресс-служба Якутского городского суда.
Как отметили в суде, проверка прокуратуры установила, что в образовательном учреждении (на крыльце школы) в день выдачи аттестатов об окончании девятого класса собралось не менее 40 выпускников и их родителей, при этом был нарушен режим самоизоляции и не соблюдена социальная дистанция.
Суд рассмотрел дело об административном правонарушении. Директор школы вину признал частично, так как, по его словам, выдача аттестатов была организована по приказу городского управления образования, и на выдачу документов собравшихся пропускали группами. После получения аттестатов ученики фотографировались на крыльце школы. Руководитель отметила, что по результатам служебного расследования работники школы получили выговоры.
"На основании имеющихся в материалах дела доказательствах суд признал среднюю общеобразовательную школу виновной в совершении правонарушения и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Постановление суда не вступило в законную силу", - рассказали в пресс-службе.
Прокуратура Якутии ранее сообщила о том, что директора школы в Якутске привлекли к административной ответственности из-за массового скопления родителей, которые пришли за бесплатными продуктовыми наборами. С 6 апреля 649 школ Якутии перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса, детей из малоимущих и малообеспеченных семей обеспечили бесплатными продуктовыми наборами.