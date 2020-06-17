Школа в Якутске заплатит штраф за массовое скопление выпускников

ЯКУТСК, 17 июн – РИА Новости. Школа в Школа в Якутске заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей за массовое скопление выпускников во время выдачи аттестатов, несмотря на режим самоизоляции, сообщает пресс-служба Якутского городского суда.

Как отметили в суде, проверка прокуратуры установила, что в образовательном учреждении (на крыльце школы) в день выдачи аттестатов об окончании девятого класса собралось не менее 40 выпускников и их родителей, при этом был нарушен режим самоизоляции и не соблюдена социальная дистанция.

Суд рассмотрел дело об административном правонарушении. Директор школы вину признал частично, так как, по его словам, выдача аттестатов была организована по приказу городского управления образования, и на выдачу документов собравшихся пропускали группами. После получения аттестатов ученики фотографировались на крыльце школы. Руководитель отметила, что по результатам служебного расследования работники школы получили выговоры.

"На основании имеющихся в материалах дела доказательствах суд признал среднюю общеобразовательную школу виновной в совершении правонарушения и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Постановление суда не вступило в законную силу", - рассказали в пресс-службе.