В Ростовской области число излечившихся от коронавируса достигло 3320

"За последние сутки число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 152... Выздоровели за сутки 161 человек", - сказал он, добавив, что число выздоровевших за сутки впервые превышает число заболевших второй день подряд.

Всего в регионе на сегодняшний день зарегистрирован 7951 случай заболевания COVID-19. За все время эпидемии выздоровели 3320 человек, умерли 72 человека. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 37 человек.