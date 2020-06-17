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Распространение нового коронавируса
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В Ростовской области число излечившихся от коронавируса достигло 3320
Количество жителей Ростовской области, за сутки выздоровевших от коронавируса, второй день подряд превышает число заболевших, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:09
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В Ростовской области число излечившихся от коронавируса достигло 3320

12:09 17.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Количество жителей Ростовской области, за сутки выздоровевших от коронавируса, второй день подряд превышает число заболевших, сообщил РИА Новости начальник управления информполитики правительства региона Сергей Тюрин.
"За последние сутки число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 152... Выздоровели за сутки 161 человек", - сказал он, добавив, что число выздоровевших за сутки впервые превышает число заболевших второй день подряд.
Всего в регионе на сегодняшний день зарегистрирован 7951 случай заболевания COVID-19. За все время эпидемии выздоровели 3320 человек, умерли 72 человека. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 37 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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