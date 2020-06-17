https://ria.ru/20200617/1573053775.html
В Ростовской области число излечившихся от коронавируса достигло 3320
Количество жителей Ростовской области, за сутки выздоровевших от коронавируса, второй день подряд превышает число заболевших, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:09
2020-06-17T12:09
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здоровье - общество
ростовская область
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569238302_0:0:3231:1818_1400x0_80_0_0_64bc3679d926a332362cb354095fdae8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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