В Мурманской области умерли два пациента с COVID-19

Отмечается, что второй пациент – 61-летний мужчина из Мурманска, который также был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и переносил заболевание в тяжелой форме. Мужчина страдал хроническими заболеваниями: сахарный диабет и избыточный вес.