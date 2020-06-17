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Распространение нового коронавируса
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В Пакистане число заразившихся коронавирусом превысило 155 тысяч
Число заразившихся коронавирусом в Пакистане на сегодняшний день превысило 155 тысяч, заявил в среду руководитель департамента общественного здравоохранения... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:13
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пакистан, в мире

В Пакистане число заразившихся коронавирусом превысило 155 тысяч

12:13 17.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Пакистане на сегодняшний день превысило 155 тысяч, заявил в среду руководитель департамента общественного здравоохранения Национального института здоровья Исламской Республики Пакистан Мухаммед Салман.
"С февраля зафиксировано более 155 000 случаев заражения по всей стране и около трех тысяч смертей", - заявил Салман на онлайн-заседании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.
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"Несмотря на то, что вызовы остаются, я думаю, что мы смогли замедлить темпы распространения пандемии, в частности, мы смогли нарастить возможности нашей медицинской инфраструктуры",- сказал Салман.
В частности, в стране сейчас более 30 лабораторий, где проводится тестирование на коронавирус, добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПакистанВ мире
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