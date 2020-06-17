В Пакистане число заразившихся коронавирусом превысило 155 тысяч

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Число заразившихся Число заразившихся коронавирусом Пакистане на сегодняшний день превысило 155 тысяч, заявил в среду руководитель департамента общественного здравоохранения Национального института здоровья Исламской Республики Пакистан Мухаммед Салман.

"С февраля зафиксировано более 155 000 случаев заражения по всей стране и около трех тысяч смертей", - заявил Салман на онлайн-заседании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

"Несмотря на то, что вызовы остаются, я думаю, что мы смогли замедлить темпы распространения пандемии, в частности, мы смогли нарастить возможности нашей медицинской инфраструктуры",- сказал Салман.

В частности, в стране сейчас более 30 лабораторий, где проводится тестирование на коронавирус, добавил он.