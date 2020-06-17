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В Пакистане число заразившихся коронавирусом превысило 155 тысяч
Число заразившихся коронавирусом в Пакистане на сегодняшний день превысило 155 тысяч, заявил в среду руководитель департамента общественного здравоохранения... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:13
2020-06-17T12:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
пакистан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пакистан, в мире
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Число заразившихся коронавирусом
в Пакистане
на сегодняшний день превысило 155 тысяч, заявил в среду руководитель департамента общественного здравоохранения Национального института здоровья Исламской Республики Пакистан Мухаммед Салман.
"С февраля зафиксировано более 155 000 случаев заражения по всей стране и около трех тысяч смертей", - заявил Салман на онлайн-заседании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.
"Несмотря на то, что вызовы остаются, я думаю, что мы смогли замедлить темпы распространения пандемии, в частности, мы смогли нарастить возможности нашей медицинской инфраструктуры",- сказал Салман.
В частности, в стране сейчас более 30 лабораторий, где проводится тестирование на коронавирус, добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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