На Ямале умерли три пациента с коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июн - РИА Новости. Три человека с подтвержденным Три человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Ямало-Ненецком автономном округе за сутки, сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова.

"С большим сожалением мы вынуждены сообщить сегодня сразу о трех летальных случаях в регионе", - цитирует региональный оперативный штаб Бучкову.

Все скончавшиеся - мужчины в возрасте от 41 года до 57 лет, у них была диагностирована двусторонняя пневмония, ситуацию ухудшали хронические заболевания.

Число умерших пациентов с коронавирусом в ЯНАО достигло 21, причем больше половины летальных случаев, связанных с COVID-19, в регионе зафиксированы в июне. В целом по округу инфекция подтвердилась у 3586 человек, примерно половина из них выздоровела.

Режим обязательной самоизоляции в регионе действует до 21 июня.