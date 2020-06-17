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На Ямале умерли три пациента с коронавирусом
Три человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Ямало-Ненецком автономном округе за сутки, сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:05
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На Ямале умерли три пациента с коронавирусом

12:05 17.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июн - РИА Новости. Три человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Ямало-Ненецком автономном округе за сутки, сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова.
"С большим сожалением мы вынуждены сообщить сегодня сразу о трех летальных случаях в регионе", - цитирует региональный оперативный штаб Бучкову.
Все скончавшиеся - мужчины в возрасте от 41 года до 57 лет, у них была диагностирована двусторонняя пневмония, ситуацию ухудшали хронические заболевания.
Число умерших пациентов с коронавирусом в ЯНАО достигло 21, причем больше половины летальных случаев, связанных с COVID-19, в регионе зафиксированы в июне. В целом по округу инфекция подтвердилась у 3586 человек, примерно половина из них выздоровела.
Режим обязательной самоизоляции в регионе действует до 21 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Здоровье - ОбществоОбщество
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