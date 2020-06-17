Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573053628.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе
Потепление после похолодания в выходные в Москве ожидается к середине следующей недели, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:15
погода
татьяна позднякова
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571047404_0:245:2598:1706_1400x0_80_0_0_971afb423dfea265ef32fa4f1b086e72.jpg
https://ria.ru/20200610/1572750128.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571047404_0:245:2598:1706_1400x0_80_0_0_971afb423dfea265ef32fa4f1b086e72.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571047404_5:0:2314:1732_1400x0_80_0_0_58a200888024a9064fbb40c12d4d552b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571047404_293:0:2025:1732_1400x0_80_0_0_53ff3951421512c481ca2b03e61c5036.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, татьяна позднякова, москва, общество

Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

12:05 17.06.2020 (обновлено: 12:15 17.06.2020)
1937
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Потепление после похолодания в выходные в Москве ожидается к середине следующей недели, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в среду.
"Затем (после похолодания в выходные) к нам придет следующий антициклон, постепенно температура будет повышаться, и уже в середине следующей недели температура будет опять 25-26 градусов", - рассказала Позднякова.
Пешеходы в Москве во время дождя
10 июня, 14:57
В Гидрометцентре оценили прогноз об "арктическом вторжении" в Россию
400101
Обсудить 0
ПогодаТатьяна ПоздняковаМоскваОбщество
Рекомендуем
Дождь в Москве
Москвичей предупредили о резком похолодании
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей в среду
Фонтан Дружба народов на ВДНХ в Москве
"Гормост" предостерег москвичей от купания в фонтанах в жару
Полицейский
В Подмосковье семилетний мальчик ударил ножом отца, избивавшего мать
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
Власти Москвы ответили на видео о "принуждении" учителей к голосованию
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Минздрав прокомментировал сообщения ВОЗ о "прорыве" в лечении COVID-19
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации с братом Захарова
Кремлевская набережная в Москве
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Сотрудник полиции около дома актёра Михаила Ефремова в Плотниковом переулке в Москве
Сотрудники ФСИН приехали в квартиру Ефремова
Михаил Сергеевич Горбачев
"Горбачев-фонд" ответил на сообщения о переговорах с Финляндией о Карелии
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Новый хозяин Трампа нашелся в неожиданном месте
Писатель Джеймс Боуэн со своим котом Бобом
В Британии умер уличный кот по кличке Боб
Последствия беспорядков на улице в Дижоне
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от "чеченской общины"
Прохожий с упаковкой питьевой воды в окрестностях парка Зарядье в Москве
Температура в Москве побила рекорд 1892 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:27Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
16:24"Деловая Россия" назвала проблемы с уголовными делами против бизнеса
16:24Страны Евросоюза скоординируют открытие границ для России и других стран
16:20Далай-лама рассказал, что делает во время пандемии
16:18В Рязанской области церковь середины XIX века пострадала при пожаре
16:16Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
16:15Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
16:15На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане
16:14Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
16:12Раскрыт рецепт полезной окрошки
16:10Температура в Москве побила рекорд 1892 года
16:08Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
16:07Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
16:07СФ отметил необходимость контролировать меры по восстановлению экономики
16:05ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
16:04Таинства, совершенные клириком в запрете недействительны, заявила епархия
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
16:00Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
15:59Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
Лента новостейМолния