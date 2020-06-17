Власти Москвы ответили на видео о "принуждении" учителей к голосованию

Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В департаменте образования В департаменте образования Москвы назвали фейком видео о "принуждении" учителей к участию в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

В опубликованном в соцсетях ролике фигурирует запись голоса, якобы принадлежащего замруководителя департамента образования и науки Москвы Марине Смирницкой, которая сообщает о необходимости регистрации на электронное голосование.

"В распространенном накануне в соцсетях ролике, посвященном якобы принудительному участию учителей в голосовании по внесению изменений в Конституцию России, чужой голос выдан за голос заместителя руководителя департамента Марины Смирницкой. Действия авторов данного видео носят провокационный характер. Это наглядный пример фальсификации данных. Призываем всех не вестись на провокации и доверять только проверенной информации", - заявили РИА Новости в департаменте.

В ведомстве также сообщили, что Смирницкая записала видеообращение, в котором разоблачила фальсификацию и предложила сравнить два голоса – свой и тот, который приписывают ей авторы фейкового ролика.

В столице запись на участие в электронном голосовании открыта на порталах mos.ru gosuslugi.ru до 14.00 21 июня. Проголосовать онлайн могут граждане России, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и личный кабинет на портале mos.ru или gosuslugi.ru. Электронное голосование будет проходить с 25 июня по 30 июня.