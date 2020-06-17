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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200617/1573053566.html
Власти Москвы ответили на видео о "принуждении" учителей к голосованию
В департаменте образования Москвы назвали фейком видео о "принуждении" учителей к участию в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:04
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
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образование - общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
конституция рф, москва, образование - общество

Власти Москвы ответили на видео о "принуждении" учителей к голосованию

12:04 17.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАгитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В департаменте образования Москвы назвали фейком видео о "принуждении" учителей к участию в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
В опубликованном в соцсетях ролике фигурирует запись голоса, якобы принадлежащего замруководителя департамента образования и науки Москвы Марине Смирницкой, которая сообщает о необходимости регистрации на электронное голосование.
"В распространенном накануне в соцсетях ролике, посвященном якобы принудительному участию учителей в голосовании по внесению изменений в Конституцию России, чужой голос выдан за голос заместителя руководителя департамента Марины Смирницкой. Действия авторов данного видео носят провокационный характер. Это наглядный пример фальсификации данных. Призываем всех не вестись на провокации и доверять только проверенной информации", - заявили РИА Новости в департаменте.
В ведомстве также сообщили, что Смирницкая записала видеообращение, в котором разоблачила фальсификацию и предложила сравнить два голоса – свой и тот, который приписывают ей авторы фейкового ролика.
Конституция РФ
10:44Голосование по поправкам в Конституцию
Более 827 тысяч москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании
В столице запись на участие в электронном голосовании открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14.00 21 июня. Проголосовать онлайн могут граждане России, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и личный кабинет на портале mos.ru или gosuslugi.ru. Электронное голосование будет проходить с 25 июня по 30 июня.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМоскваОбразование - Общество
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